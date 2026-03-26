En medio de avisos para usuarios en Colombia, una novedad se convierte en un puente que llega a ilusionar a miles de aspirantes que están en la búsqueda de un trabajo estable en Bogotá.

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La Agencia de Empleo Cafam anunció que continúa ampliando su cobertura en Bogotá para brindar más y mejores oportunidades a las personas y empresas. En esta ocasión, Madelena suma un nuevo espacio estratégico, ubicado en el centro comercial Paseo Villa del Río (ver mapa), en el sur de la capital colombiano.

De acuerdo con la información de las partes involucradas, este nuevo punto en el centro comercial Paseo Villa del Río contribuirá al fortalecimiento de la empleabilidad, la productividad y el desarrollo económico de la ciudad.

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“Con este nuevo Centro de Desarrollo Productivo Madelena buscamos acercar oportunidades reales de empleo a las personas y empresas del sur de Bogotá. Brindamos orientación ocupacional y acompañamiento integral para que cada persona fortalezca su perfil, acceda a vacantes y logre una inserción laboral. Al mismo tiempo, apoyamos a las empresas en la identificación y desarrollo del talento que necesitan para crecer”, afirmó Jairo Burgos, jefe de sección de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Cafam.

La nueva sede cuenta con un área de 442 metros cuadrados y ofrece dos líneas principales de atención dirigidas tanto a personas como a empresas, afiliadas y no afiliadas a Cafam.

Por una parte, está orientada a la atención de personas cesantes, quienes podrán acceder sin costo a servicios de asesoría y acompañamiento brindados por psicólogos expertos en recursos humanos. Este apoyo les permitirá fortalecer su hoja de vida, prepararse para procesos de selección y conectarse con empresas que cuentan con vacantes disponibles.

Por otra parte, la sede ofrece atención a empresas interesadas en la búsqueda de talento humano, así como en el acceso a un portafolio de capacitación diseñado para potenciar las habilidades de sus colaboradores y fortalecer la productividad organizacional.

Este nuevo punto de atención para ofertas de empleo, ubicado en el tercer piso del Centro Comercial Paseo Villa del Río, dispone además de espacios de coworking, salas de juntas y dos aulas en las que se desarrollarán talleres de capacitación en habilidades blandas como trabajo en equipo, liderazgo y negociación, así como en habilidades técnicas, entre las que se incluyen cursos de Excel, manejo de nómina e inteligencia artificial, entre otros.

“Más que un centro comercial donde las personas vienen a consumir bienes y entretenimiento, buscamos ser un espacio donde nuestros visitantes puedan acceder también a servicios que mejoren su calidad de vida y la de sus familias”, agregó Carlos Fernando Duque, gerente del centro comercial Paseo Villa del Río.

El Centro de Desarrollo Productivo Madelena, ubicado en Paseo Villa del Río atenderá de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y los sábados de 9:00 am a 1:00 pm en jornada continua.

Impacto del CDP en la localidad de Bosa en 2025

Durante 2025, el Centro de Desarrollo Productivo Madelena que anteriormente operaba en la localidad de Bosa dejó resultados significativos en materia de empleo y atención empresarial, consolidándose como un actor clave para la dinamización del mercado laboral en el territorio.

En este periodo, se registraron 11.561 personas en búsqueda de oportunidades laborales, se hicieron 8.746 atenciones en orientación ocupacional a través de la Ruta de Empleabilidad; logrando ubicar laboralmente a más de 7.000 personas, fortaleciendo así la conexión entre el talento humano y el sector productivo de la localidad.

Estos resultados reflejan el compromiso permanente de Cafam con la generación de oportunidades reales de empleo y el acompañamiento integral a las empresas en la gestión de su talento humano, ahora fortalecidos con la llegada del nuevo CDP Madelena.

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