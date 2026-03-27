Un nuevo capítulo se abre en el escándalo por un millonario contrato en Findeter, luego de que una empresa señalada como adjudicataria asegurara que nunca participó en el proceso.

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De acuerdo con información revelada por La FM, se trata de un contrato cercano a los 18.000 millones de pesos para la compra de maquinaria amarilla destinada a obras viales en regiones como Norte de Santander, Putumayo y Nariño, especialmente en zonas con presencia de cultivos ilícitos.

El proceso ha estado rodeado de irregularidades desde su inicio en diciembre pasado, incluyendo múltiples prórrogas y la cancelación de una primera licitación, recuerda ese medio.

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#ATENCION Escándalo en Findeter. Una de las empresas que se había ganado contrato directo por 18.000 millones a finales de enero pasado acaba de denunciar que nunca participó en ese consorcio y que no dio poder para el contrato. “Quiero manifestar que no firmé consorcio alguno”. pic.twitter.com/HvovtTaMoE — Santiago Ángel (@santiagoangelp) March 28, 2026

Caso Findeter: irregularidades previas y denuncias ante Fiscalía

Según el medio radial, Findeter tuvo que declarar desierta una segunda licitación el pasado 30 de enero, luego de detectar inconsistencias en un certificado bancario presentado por uno de los oferentes, documento que fue desconocido por el propio banco. Este hecho derivó en una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades.

Posteriormente, y a pocas horas de la entrada en vigencia de la ley de garantías, la entidad optó por adjudicar el contrato de manera directa a un consorcio denominado MAQ 2026, integrado por las empresas El Transportador S.A.S. y Emarco S.A.S.

Sin embargo, días después surgió otra alerta: la empresa Distribuidora Nissan (DiNissan) envió un derecho de petición en el que desconoció un certificado de experiencia que supuestamente había sido emitido por ellos, lo que motivó una nueva denuncia por presunta falsedad en documento privado.

Empresa asegura que nunca participó en el contrato

La situación se agravó este viernes 27 de marzo, ya que, según La FM, la empresa El Transportador S.A.S. envió una comunicación a Findeter en la que aseguró que no tenía conocimiento del contrato ni del consorcio en el que supuestamente participaba.

En el documento, citado por la emisora, el representante legal afirmó que se enteró de la adjudicación a través de los medios de comunicación y negó haber firmado acuerdos o autorizado a terceros para actuar en su nombre.

Incluso, señaló que desconoce a la empresa con la que habría conformado el consorcio, pese a que su nombre y datos aparecen en el contrato oficial.

Este hecho abre la posibilidad de una presunta suplantación para obtener el contrato de forma acelerada antes de la restricción electoral.

Silencio oficial y dudas sobre responsables

Ante la gravedad de las denuncias, Findeter anunció la terminación del contrato y la interposición de nuevas acciones ante la Fiscalía.

No obstante, hasta el momento no se conoce quién estaría detrás de las posibles falsificaciones ni cómo se habría incluido a una empresa sin su consentimiento en un contrato de tal magnitud.

En el comité que aprobó la contratación directa participaron altos funcionarios de la entidad, entre ellos el secretario general Iván Ramírez y el presidente de Findeter, Carlos Saad.

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