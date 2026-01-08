Así como hay servicios digitales bajo lupa en Colombia, una de las marcas más reconocidas en Internet fue blanco de ataques a la ciberseguridad de miles de usuarios a nivel internacional.

Una campaña de correos electrónicos falsos que suplanta la identidad de Booking.com fue detectada recientemente por investigadores de seguridad. Los mensajes alertan sobre supuestos problemas con reservas o reembolsos pendientes e incluyen enlaces maliciosos que conducen a una cadena de engaños, cuyo objetivo final es que la propia víctima instale un malware del tipo infostealer, diseñado para robar información sensible. La campaña fue analizada por el equipo de Securonix.

La técnica utilizada, conocida como ClickFix, refleja la evolución de la ingeniería social como vector de ataque. En lugar de explotar vulnerabilidades técnicas directamente, los atacantes manipulan al usuario para que ejecute por sí mismo comandos maliciosos en su sistema.

Según el último Eset Threat Report durante el primer trimestre de 2025 esta técnica experimentó un crecimiento superior al 500 % en detecciones, posicionándose como el segundo vector de ataque más frecuente después del phishing.

El correo fraudulento utiliza la estética y el lenguaje de Booking.com, lo que lo hace difícil de distinguir de uno legítimo. Ante la urgencia de resolver un supuesto inconveniente con una reserva, el usuario hace clic en el enlace incluido en el mensaje, que lo redirige a un sitio web falso que imita a la plataforma original.

En el sitio apócrifo, el navegador muestra un mensaje falso indicando que la carga está demorando demasiado. Al presionar el botón de recarga, el navegador pasa a pantalla completa y muestra una falsa pantalla azul de Windows (BSOD), que simula un error crítico del sistema.

A diferencia de una BSOD real, esta pantalla incluye instrucciones para que el usuario ejecute comandos en PowerShell o en la ventana Ejecutar de Windows, con la excusa de solucionar el supuesto problema técnico. De este modo, la víctima termina infectando su propio equipo.

Al seguir las instrucciones, se desencadena una cadena de acciones maliciosas, entre ellas la descarga de un proyecto .NET que se compila mediante MSBuild.exe, la instalación de un troyano de acceso remoto (DCRAT), la desactivación de defensas como Windows Defender y la obtención de persistencia y elevación de privilegios en el sistema.

Este malware permite control remoto del equipo, registro de pulsaciones de teclado, ejecución de comandos y descarga de cargas adicionales, como mineros de criptomonedas, facilitando el robo de información y la propagación lateral.

“Los cibercriminales ya no necesitan vulnerar el sistema directamente: les alcanza con convencer al usuario de que lo haga por ellos. Por eso, campañas como ClickFix muestran que la educación y la atención frente a mensajes urgentes siguen siendo una de las principales barreras de protección”, comentó Martina López, especialista en Seguridad Informática de Eset Latinoamérica.

¿Cómo prevenir los ciberataques a través de correos electrónicos?

Verificar siempre la autenticidad de los correos electrónicos.

No ejecutar comandos desconocidos ni seguir instrucciones de supuestas pantallas de error.

Capacitar al personal, especialmente en sectores donde la urgencia es habitual.

Usar soluciones de seguridad confiables que detecten que detecten abuso de herramientas legítimas y bloqueen descargas no autorizadas.

Educar sobre ingeniería social: entender que muchas amenazas actuales dependen más de manipular al usuario que de vulnerar software directamente.

