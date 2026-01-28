El Gobierno Nacional dio inicio al pago del salario vital a los estudiantes de medicina que desarrollen su internado en hospitales del país, una medida que beneficia por primera vez a cerca de 8.000 internos e internas, quienes comenzarán a recibir una remuneración mensual con cobertura de seguridad social integral.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Te amo, Petro”: soldados celebran nuevo salario mínimo por histórico cambio en la Fuerza Pública)

La orden se impartió durante un acto adelantado en el Salón Gobelinos de la Casa de Nariño, donde el presidente Gustavo Petro instruyó al director general de la Administradora de los Recursos del Sistema General de la Seguridad Social en Salud (Adres), Félix León Martínez Martín, para ejecutar la transferencia directa a las cuentas de los estudiantes.

De acuerdo con lo informado por Adres, ya se giraron 14.658 millones de pesos a 6.500 internos. El pago restante se hará una vez algunas universidades entreguen la relación pendiente de estudiantes habilitados para recibir el recurso.

Lee También

📸 Histórico | El gobierno del Presidente @PetroGustavo le cumple a los médicos internos. Por primera vez, 8.000 internos e internas reciben un #SalarioVitalDigno de $2.292.705, con seguridad social integral. Así se compone el salario vital para residentes:

✅ Salario base:… pic.twitter.com/La7SieU7KJ — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) January 28, 2026

Cuál será el salario de los internos de medicina en Colombia

El salario vital digno para los internos de medicina asciende a $ 2.292.705 pesos mensuales y se compone de un salario base de $ 1.750.905 pesos, más $ 541.800 pesos correspondientes a la seguridad social integral. Este esquema garantiza afiliación al sistema de salud, pensión y demás coberturas durante el tiempo de formación práctica.

Según explicó el director de Adres, el sueldo reconoce la labor que cumplen los internos, quienes hacen turnos continuos y participan activamente en la atención de pacientes dentro del sistema hospitalario.

Durante su intervención, el presidente Petro señaló que esta medida busca corregir desequilibrios históricos en las condiciones laborales del sector salud y afirmó que el reconocimiento económico también se extiende, desde esta semana, a los soldados del país, quienes comenzaron a recibir un salario vital.

El mandatario reiteró sus críticas al modelo de salud vigente, al señalar que las condiciones salariales del personal sanitario han sido insuficientes durante años, y aseguró que el objetivo es avanzar hacia un sistema en el que la prioridad sea la atención y la vida de los pacientes.

Ahora habrá que esperar a que las universidades completen los listados pendientes para que el pago mensual se extienda al total de internos e internas del país.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.