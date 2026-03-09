Entre los 108 senadores que se eligieron este 8 de marzo, hay varios nombres muy llamativos. No solo están los que se reeligieron y van a continuar en su curul, incluso completando 20 años en el Senado, sino personas que llegan por primera vez a un puesto de representación ciudadana de este nivel.

De las regiones van a llegar dos mujeres que llaman la atención. La primera de ella es Yirley Vargas, que era candidata al Senado por el Partido Liberal. Ella es la esposa del actual alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo.

Vargas fue la cuarta candidata más votada de ese partido (123.731 votos), pero durante su campaña hubo algunas delicadas denuncias sobre supuesta.

Y aunque aún no hay pruebas ni advertencias de las entidades que van a investigar estos presuntos hechos de corrupción, durante las campañas sí sucedieron cosas que han provocado muchas especulaciones.

Este 8 de marzo, el presidente Gustavo Petro mencionó que el “organizador” de los 77 buses que fueron detenidos con personas que habían cruzado la frontera para votar eran “probablemente el hijo del mayor contratista de Cúcuta”.

Y Jorge Espinosa, periodista de Caracol Radio, señaló que “lo incautado muestra propaganda electoral de Yirley Vargas”.

A propósito de lo que pasa en Cúcuta, lo incautado muestra propaganda electoral de @YirleyVargas1, la esposa del señor @AlcaldiaCucuta @Jorgeacevedocuc. Si acercan la foto del bus, se ve la misma publicidad. ¿Qué dice el @PartidoLiberal? https://t.co/ODREGmRZpq pic.twitter.com/MR1P8yWJIq — Espinosa (@EspinosaRadio) March 8, 2026

En la noche, cuando se conoció que Vargas había sido elegida como senadora, en las calles de Cúcuta se vivió un gran júbilo y hasta hubo pirotecnia y quema de pólvora.

La llegada de Yirley Vargas y de otros senadores de Norte de Santander también significa un aumento en la participación de esta región en el Congreso para los próximos 4 años.

Pero ella no es la única esposa de alcalde que llegará al Senado. María Irma Noreña, pareja Mauricio Salazar Peláez, el alcalde de Pereira, también se lanzó y logró una curul para su región y para el Partido de la U.

Noreña logró 89.239 votos y es la 8 senadora más votada de su partido, pero lo más relevante es que es la primera vez que llegaba a una elección popular de este nivel.

En la región la reconocen como una líder y gestora social, pero en el proceso para llegar al Senado, la Procuraduría General de la Nación le abrió una investigación disciplinaria porque, presuntamente, él participó indebidamente en política “a través de la recolección de firmas en varias dependencias de la institución”. Hasta el momento, no hay una sanción ni una absolución sobre este caso, pero lo cierto es que María Irma llegará a Bogotá para representar a Risaralda en los próximos cuatro años.

