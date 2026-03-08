La senadora Paloma Valencia se convirtió en la candidata única de la centro-derecha colombiana para las elecciones presidenciales de 2026, luego de imponerse en la llamada Gran Consulta por Colombia, mecanismo interpartidista con el que ese sector político buscaba definir un solo aspirante para la primera vuelta.

Con este resultado, la integrante del Centro Democrático asume el liderazgo de una coalición que reunió a distintas figuras del espectro conservador y de centroderecha. En la contienda interna compitió con otros precandidatos de peso, entre ellos la periodista Vicky Dávila, el exsenador David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón y más, quienes durante semanas recorrieron el país presentando sus propuestas en seguridad, economía y reformas institucionales.

Valencia, abogada, filósofa y economista, ha sido senadora desde 2014 y es una de las voces más visibles de la oposición en los últimos años. Nacida en Popayán, proviene de una familia con tradición política: es nieta del expresidente Guillermo León Valencia. Antes de su llegada al Congreso, fue columnista y analista en medios nacionales.

Durante la consulta, la ahora candidata centró su discurso en la recuperación del orden público, el fortalecimiento de las Fuerzas Militares, la reactivación económica con enfoque empresarial y la revisión de varias reformas impulsadas por el actual Gobierno. También insistió en la necesidad de ajustes estructurales al sistema judicial y en mayores incentivos para la inversión privada.

En su discurso tras conocerse el resultado, Valencia hizo un llamado a la unidad de su sector y aseguró que buscará tender puentes con otros movimientos que no participaron en la consulta, con el objetivo de consolidar una mayoría que le permita disputar con fuerza la presidencia en la primera vuelta.

El reto ahora para la candidata será ampliar su base más allá del electorado tradicional de derecha y enfrentar a los aspirantes de otros sectores políticos, en un escenario electoral que se anticipa altamente polarizado. Con la consulta superada, la carrera por la Casa de Nariño entra oficialmente en una nueva etapa.

Paloma Valencia gana la Gran Consulta

Con 1’503.454 votos contados hasta el boletín 20 (51 % escrutado), la senadora obtuvo matemáticamente la victoria de su consulta dejando en segundo lugar a Juan Daniel Oviedo con 534.048 votos.

