La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, dio un paso importante en su camino hacia la Presidencia de Colombia, dejando atrás las consultas internas para formalizar su candidatura ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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Tras consolidar su liderazgo en la denominada ‘Consulta de las Soluciones’, López obtuvo un respaldo significativo de la ciudadanía con 574.670 votos, cifra que la convirtió en la ganadora de este proceso interno y la habilita ahora para competir formalmente en los comicios presidenciales.

(Vea también: ¿Cuánto dinero ganó Claudia López por los votos que logró? Queda con botín fuerte para elecciones)

Durante el acto de inscripción, llevado a cabo este viernes 13 de marzo, López oficializó también la composición de su fórmula vicepresidencial. La exalcaldesa decidió incluir a Leonardo Huerta, quien se presentó como su único contrincante en la consulta realizada el pasado 8 de marzo.

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Huerta, profesor y exfuncionario, obtuvo 44.035 votos, lo que representa menos del 1 % del total de 16 candidatos que participaron en las consultas, y ahora asumirá el rol de compañero de fórmula en la carrera presidencial.

Pelea entre Claudia López y Juan Daniel Oviedo

En sus declaraciones durante la inscripción, López enfatizó su compromiso con la transparencia y la renovación política. La candidata afirmó que:

“Nunca he usado mi condición de mujer diversa para disfrazar a ninguna vieja política de nueva alternativa”, reafirmando así su postura de independencia frente a los partidos tradicionales.

Su pronunciamiento causó también una respuesta de Huerta, quien comentó que “siendo mari…, yo no llego a mariquear el Centro Democrático ni el país”, en alusión a críticas emitidas sobre su participación y su orientación.

En un tono más crítico, el analista político Oviedo cuestionó las declaraciones cruzadas entre los miembros de la comunidad LGBTQI y resaltó la necesidad de unidad y liderazgo:

“Periodicazo a Claudia López porque no puede ser posible que una persona, miembro de la comunidad LGBTQI, más descalifique la capacidad que tenemos otras personas para asumir. Y eso lo que prueba es que se necesita más carácter para asumir que para dividir”, sostuvo.

Rifirrafe entre Daniel Oviedo y Claudia López: “No puede ser posible que alguien de la comunidad LGTBIQ+ descalifique a otras personas por sumar” pic.twitter.com/eST4QiM5Ba — El Colombiano (@elcolombiano) March 13, 2026

La inscripción de la fórmula López-Huerta marca la continuidad de la alianza que surgió en la Consulta de las Soluciones, donde la dupla obtuvo un total de 618.705 votos, sumando los apoyos de ambos candidatos.

Este respaldo, registrado oficialmente por la Registraduría, evidencia la posición de López dentro de la contienda política y su capacidad de consolidar acuerdos estratégicos con actores que compartieron espacio en procesos internos previos.

Con esta formalización, López no solo asegura su participación en las próximas elecciones, sino que también busca proyectar un liderazgo renovador, enfocado en la diversidad y en la ruptura con prácticas políticas tradicionales.

La exalcaldesa y su compañero de fórmula ahora iniciarán oficialmente la etapa de campaña formal, en la que deberán consolidar apoyos, proyectar su propuesta presidencial y enfrentar a los demás contendores que también formalizan sus candidaturas ante la Registraduría, marcando así el inicio de una de las contiendas electorales más competitivas de los últimos años en Colombia.

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