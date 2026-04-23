El periodista Jacobo Solano ahondó la polémica en redes sociales al cuestionar el esquema de seguridad de Juliana Guerrero, en medio de las controversias recientes que la rodean.

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(Vea también: Petro responde rumores de relación sentimental con Juliana Guerrero y enfrenta a Angie Rodríguez)

Según su publicación, la mujer contaría con un dispositivo de protección que incluye varias camionetas y un número considerable de escoltas.

De acuerdo con lo señalado, el esquema de seguridad de Guerrero estaría conformado por entre seis y nueve hombres, además de dos o hasta tres vehículos, dependiendo del lugar al que se desplace.

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El periodista también aseguró que, en algunos viajes, como los hechos al departamento del Cesar, la caravana ha llamado la atención por su tamaño.

Estas afirmaciones corresponden a lo expresado públicamente por Solano y no han sido confirmadas por autoridades.

Por último, quiero referirme al esquema de seguridad de Juliana Guerrero, que consiste en 2 y hasta 3 camionetas y entre 6 y 9 hombres, que varían de acuerdo a las circunstancias y la región. Cuando llega al Cesar para sus encuentros con Ape Cuello, parece que llega la primera… pic.twitter.com/DkC7GYGH3T — Jacobo Solano (@JACOBOSOLANOC) April 23, 2026

El señalamiento ha sumado cuestionamientos sobre el origen y justificación de este tipo de esquemas de seguridad.

“¿Por qué Juliana Guerrero, sin ser funcionaria pública, tiene esa cantidad de escoltas?”, planteó el periodista en su publicación.

Juliana Guerrero, en el centro de la polémica

Angie Rodríguez, ex mano derecha de Gustavo Petro, señaló que Juliana Guerrero solía decir que tenía nexos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN):

“Nadie se va a aguantar las presiones de ellos, y lo digo con conocimiento de causa porque me pasó a mí, y más cuando la señora Juliana Guerrero se ufanaba de tener vínculos con el ELN”, aseveró la gerente del Fondo de Adaptación.

Rodríguez agregó que Guerrero dijo esa frase frente a ella. Según dejó ver la funcionaria, intimidaba a las personas para que no dijeran nada malo sobre ella.

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