La desaparición y secuestro de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, volvió a poner bajo la lupa uno de los tramos más peligrosos del suroccidente colombiano: la vía Panamericana, en el departamento del Cauca.

El joven artista, que viajaba junto a su manager y su conductor, emprendió un trayecto rutinario que terminó en manos de hombres armados, sin que hasta ahora haya rastro claro sobre quiénes se lo llevaron o qué motivó el crimen.

El caso se suma a una larga lista de hechos violentos ocurridos en el mismo corredor, que en menos de un año ha sido escenario de asesinatos, atentados contra figuras públicas, emboscadas y múltiples desapariciones.

Según lo compartido por Noticias RCN, Miguel Ayala inició su desplazamiento desde la ciudad de Popayán. Viajaba con rumbo hacia el norte por la vía Panamericana, una carretera que conecta al Cauca con departamentos vecinos y que, pese a su importancia estratégica, también se ha convertido en un corredor que impone miedo y zozobra.

Los primeros kilómetros transcurrieron sin novedades. El vehículo avanzó por tramos conocidos, con tráfico habitual y sin señales de peligro inmediato. Todo parecía ser un traslado sencillo hasta llegar al corregimiento de El Cairo, en el municipio de Cajibío.

A partir de ese punto, el panorama comenzó a cambiar. Allí inicia el descenso hacia la vereda conocida como El Túnel, catalogada por habitantes de la región, conductores frecuentes y autoridades como el sector más crítico del corredor, explicó el noticiero.

Ese tramo, donde el pavimento se interrumpe por obras inconclusas, obliga a todos los vehículos a disminuir drásticamente la velocidad, quedando expuestos a emboscadas.

De acuerdo con el comandante de la Región No. 4 de la Policía, general Henry Bello, fue justo en ese lugar donde se produjo la interceptación: “Son interceptados en sector rural del túnel del municipio de Cajibío por delincuentes armados de este frente del Jaime Martínez”, declaró el oficial, de acuerdo con lo citado por el mismo medio.

Y es que, en esos tramos, los delincuentes suelen salir desde los costados del terreno aprovechando los puntos donde los carros quedan prácticamente obligados a detenerse. Ese fue el escenario que encontró el vehículo en el que se movilizaba el hijo de Ayala.

Una vez detuvieron el automóvil, los hombres armados separaron a las víctimas: se llevaron a Miguel Ayala y a su manager, mientras que el conductor fue dejado en el mismo punto donde ocurrió la retención.

Ese tramo entre Popayán y Piendamó ya había sido protagonista de hechos violentos recientes. Semanas atrás, en esa misma zona también fue atacado a bala un senador de la República y el gobernador del Cauca, Temístocles Ortega.

¿Qué se sabe del secuestro de Miguel Ayala?

Hasta el momento, ninguna organización armada se ha atribuido el secuestro ni ha exigido dinero por su liberación. Esta ausencia de comunicación incrementa la incertidumbre sobre el paradero del joven artista y su manager, así como sobre las intenciones de los captores.

Las autoridades siguen adelantando operativos en la zona, mientras la familia Ayala y la comunidad artística piden que el caso no se quede en el silencio al que parecen condenados tantos crímenes del Cauca.

