En el trágico accidente aéreo del pasado 10 de enero involucrando al popular cantante colombiano Yeison Jiménez y cinco acompañantes, aún quedan más preguntas que respuestas. Confirmando con tristeza la noticia, la ministra de Transporte, Maria Fernanda Rojas, informó que la avioneta matrícula N325FA se precipitó al suelo e incendió a corta distancia del aeródromo Juan José Rondón, entre los municipios de Paipa y Duitama en Boyacá, aproximadamente a las 5:00 p.m. La aeronave llevaba por destino la ciudad de Medellín.

Detallando algunos momentos críticos del accidente, la ministra Rojas expresó en una conferencia de prensa: “Cuando llega el punto en que ya debe iniciar el despegue, no lo hizo. Siguió derecho, se estrelló con el terreno aledaño y se incendió, generando el resultado fatal de este accidente”. Se presume que un problema técnico con el mecanismo de despegue pudo ser la causa inicial, aunque al momento las investigaciones oficiales están en curso.

Además de estas áreas de enfoque, fuentes cercanas a la investigación compartieron con Noticias Caracol que hubo probabilidades de fallos en uno de los motores de la avioneta. Por otro lado, un experto en aviación consultado por El Tiempo, Callsign Booster, sugirió la posibilidad de que la aeronave sufriera un ‘stall’ o pérdida de sustentación. Este es un fenómeno aeronáutico donde “el ángulo del ala respecto al aire es demasiado alto, haciendo que el aire se separe y pierda sustentación”, lo que impide que la aeronave ascienda, explicó.

En Olímpica Stereo, medio aliado de Pulzo.com y emisora que hizo consulta a pilotos profesionales, hablaron del apodo que le tienen a la aeronave en la que accidentó Yeison Jiménez en Paipa, Boyacá.

“A ese tipo de avión le tienen un apodo feo, le dicen navajo para abajo. Ese tipo de modelo de avión, si lo comparamos con los carros de ahora, era como andar en un renault 4, es como la explicación que me dan los pilotos. A él se le recomendó cambiar de avión, métale platica”, dijo uno de los periodistas.

