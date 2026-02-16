La cercanía entre Jay Torres y ‘Beba’ fue evidente durante su participación en ‘La casa de los famosos‘. A su salida, Jay aclaró si realmente hubo acercamientos entre ellos, dejando en claro que, aunque hubo momentos de complicidad, siempre tuvo presente que ‘Beba’ es una mujer casada, y que su comportamiento nunca cruzó límites inapropiados.

Dos exparticipantes de 'La casa de los famosos' sorprendieron al besarse en el Carnaval de Barranquilla

“Ustedes mismos podrán confirmarlo: yo no tengo teléfono, y fue bastante evidente de mi parte cómo me comportaba con ella. Salieron imágenes en las que se me veía limpiándole la boca, y algunos podrían interpretarlo mal, pero no tenía ninguna intención de nada más”, explicó el actor de ‘La reina del flow’ a Pulzo.

Luego, explicó: “Ahora, ya estando fuera de la casa, me mostraron lo que vio en el cine el equipo Tormenta, y ahí comencé a sentir cierta desconfianza con ‘Beba’. Quiero aclarar que no soy hipócrita con ella ni con nadie; todo lo que sentía hacia ella siempre fue sincero”.

El exparticipante recordó: “Mami, cómo hablas tan bien fundamentada, pero se te cae el argumento cuando empiezas con groserías o comentarios así. Ella se molestaba, y yo simplemente aceptaba que ella es tal como es”.

Lo que le incomodó recientemente fue haber enviado un ‘emoji de fueguito’ por Instagram, antes de empezar la competencia. “‘Beba’ sabe que no fue con intención sexual y comprende que no se lo envié de forma indebida”. Asegura que envía fueguitos a miles de personas y no considera que tenga algo de negativo ese tema.

“Ella tiene esposo, y lo menciona mucho; doy fe de que se quieren sinceramente. Sin embargo, después de lo que vi en el cine y de algunas cosas que ella me ha dicho, a veces tengo dudas de esa relación”, explicó Jay.

Ver esta publicación en Instagram

¿Jay Torres le gustó alguna participante de ‘La casa de los famosos’?

En cuanto a si le gustó a alguna participante del ‘reality’, el actor dijo:

“Pienso que todas son lindas y espectaculares. Por ejemplo, lo relacionado con Sara Uribe quedó en el pasado, y ahora somos amigos. Mariana, con 24 años, me llama la atención por ser emprendedora y por lo que hace en redes sociales, aunque no es lo que estoy buscando sentimentalmente. Karola, en cambio, mostró mucha confianza y actitud; me decía “voy por ti”, y sentí que tenemos cosas en común, pero me sacó”, dijo entre risas.

¿Quién es Jay Torres?

Su historial frente a las cámaras incluye apariciones en producciones audiovisuales como ‘Life Unfiltered’, lo que ha enriquecido su perfil y le ha permitido adaptarse a la exposición constante que exige un ‘reality’.

Uno de los aspectos menos conocidos del artista es su formación académica: Jay Torres posee un título universitario en Ciencias Biomédicas y una maestría en Fisiología, estudios que ha logrado combinar con su desarrollo artístico.

Su perfil combina disciplina, conocimiento y carisma, lo que lo hace destacar no solo por su desempeño dentro de la casa, sino también por su capacidad de crear conexión con el público y con los demás participantes.

Torres se muestra como un participante transparente, consciente de sus límites y emociones, y capaz de manejar situaciones incómodas o malinterpretadas dentro del contexto del programa, manteniendo siempre una postura honesta y respetuosa.

