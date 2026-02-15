En una gala cargada de tensión y emoción, Jay Torres se convirtió esta noche en el sexto participante en abandonar la casa de ‘La casa de los famosos Colombia’. El resultado se dio a conocer durante la transmisión en vivo por Canal RCN, donde el público definió el destino de los siete nominados de la semana.

La placa de esta quinta semana estuvo conformada por: Beba (Valerie de la Cruz), Manuela Gómez, Jay Torres, Maiker Smith, Alejandro Estrada, Eidevin López y Juan Palau.

Tras varios días de votación abierta, Jay Torres fue quien recibió el menor porcentaje de apoyo del público y tuvo que despedirse de la competencia. En redes sociales, decenas de internautas celebraron su eliminación, ya que lo califican como un “mueble”.

Jay Torres es el eliminado , se fué el más guapo de la casa para mí ..#LaCasaDeLosFamosososCol3 pic.twitter.com/faWEvU8bI8 — bere (@soybereo) February 16, 2026

Votaciones de ‘La casa de los famosos’ 2026

Así quedaron las votaciones este domingo 15 de febrero:

Manuela Gómez: 28,68 %

Eidevin López : 20,17 %

: 20,17 % Alejandro Estrada: 16,57 %

Beba: 13,11 %

Juan Palau : 7,75 %

: 7,75 % Maiker: 7,17 %

Jay Torres: 6,55 %

¿Quiénes han sido los eliminados de ‘La casa de los famosos’?

Luisa Cortina

Renzo Meneses

Sofía Jaramillo

Sara Uribe y Marilyn Patiño (doble eliminación)

Jay Torres

