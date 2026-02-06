Desde su ingreso a ‘La casa de los famosos’, Valentino Lázaro no solo ha dado de qué hablar por su personalidad frontal y sin filtros, sino también por la curiosidad que ha despertado su vida sentimental.

Sigue a PULZO en Discover

En redes sociales, muchos seguidores se han preguntado por las exparejas del ‘influencer’, un tema que siempre ha generado interés alrededor de su figura pública.

(Vea también: ‘Influencer’ arremetió contra Yina Calderón por pelea con Valdiri: “Perdió para recuperar la plata”)

¿Cuántos años tiene Valentino Lázaro y cuál es su nombre real?

Valentino Lázaro, cuyo nombre real es Felipe Lázaro y tiene 25 años, se ha caracterizado por ser transparente con su forma de pensar, pero reservado cuando se trata de su vida amorosa.

Lee También

Aunque en distintas ocasiones ha hablado de decepciones sentimentales y de aprendizajes personales, el creador de contenido ha evitado exponer con nombres propios a sus exparejas, manteniendo esa parte de su historia lejos del foco mediático.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Valerie De la Cruz (@bebadlacruz)

Sin embargo, con quienes fue visto compartiendo viajes, eventos y publicaciones cercanas. Ninguna de estas relaciones fue confirmada oficialmente por Valentino, quien siempre prefirió dejar claro que muchas de esas interacciones hacían parte de amistades o colaboraciones digitales.

En entrevistas previas, el participante de ‘La casa de los famosos‘ ha reconocido que el amor no siempre ha sido fácil para él.

Ha hablado de relaciones intensas, marcadas por celos, diferencias de carácter y procesos personales que no siempre coincidieron con los de sus parejas. Estas experiencias, según él mismo ha dicho, lo llevaron a enfocarse más en su crecimiento personal y profesional.

¿Quiénes son las exparejas de Valentino Lázaro?

La relación más reciente que hizo pública fue en 2025 con el modelo Diego Ruiz. Valentino confirmó el romance en redes sociales, donde se mostraban cercanos y cómplices; sin embargo, en agosto anunciaron su ruptura. Fue el propio creador de contenido quien explicó que la decisión se dio porque ambos estaban en momentos distintos de la vida.

“Estoy triste, pero entendí que cada uno tenía derecho a vivir su proceso”, expresó entonces. Tras esa separación, Valentino aseguró que actualmente se encuentra soltero.

Antes de Diego, el ‘influencer’ contó que tuvo una relación con un joven llamado Bryan. Según relató en una entrevista con Camilo Pulgarín, fue un romance que se dio durante lo que él llamó “la temporada de los ex”, y que terminó en buenos términos.

Valentino destacó que, pese a la ruptura, lograron cerrar el ciclo de manera sana y sin conflictos mayores.

Otra de las relaciones que más lo marcó fue con Freyder, a quien ha mencionado como una de las experiencias más difíciles de su vida sentimental.

Valentino aseguró que durante ese noviazgo descubrió situaciones que lo decepcionaron profundamente, como supuestas infidelidades y falta de sinceridad. Incluso relató que, tiempo después de terminar, Freyder le habría confesado que nunca estuvo realmente enamorado, algo que lo afectó emocionalmente.

Además, Valentino afirmó que luego de la ruptura hubo distanciamiento total y conflictos que hicieron imposible mantener cualquier tipo de relación cordial. Según su versión, esa experiencia lo llevó a replantearse sus límites y a ser más cuidadoso con las personas que deja entrar a su vida.

Hoy, Valentino Lázaro asegura estar enfocado en su crecimiento personal y profesional. Aunque su pasado amoroso ha tenido altibajos, el influencer ha dejado claro que cada relación le dejó aprendizajes que hoy lo acompañan dentro y fuera de ‘La casa de los famosos’.

* Pulzo.com se escribe con Z