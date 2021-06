green

Aunque la ‘influenciadora’ sí cumplió con la grabación, pocos se imaginaban que iba a producir un cortometraje con la noticia de su parto; allí incluyó escenas graciosas con sus amigos y el momento en que dio a luz.

Video de Adhara, segunda hija de Andrea Valdiri

En el material, que le sacó lágrimas a sus seguidores, la bailarina mostró el momento en que presentó contracciones, lloró por el dolor y, con la ayuda de los médicos, recibió en sus brazos a su pequeña, por la que estuvo en trabajo de parto desde las primeras horas del 8 de junio.

Además, en ‘voz en off’, la caribeña habló de la felicidad que le produjo tener a su pequeña quien, desde que se enteró de su llegada, le ha enseñado cosas buenas y malas de la vida: “He tropezado con piedras… recorrido caminos difíciles”.

“Me has brindado este hermoso viaje, me has regalado aprendizajes. Ya sé que por más obstáculos que encuentre, siempre valdrá la pena estar junto a ti“, añadió la modelo, quien presumió de la pañalera de su bebé.

Este es el video del nacimiento de Adhara, la segunda hija de Andrea Valdiri; el momento exacto del nacimiento aparece a partir del minuto 4:46.

¿Lowe León estuvo en el parto de Andrea Valdiri?

La respuesta a la duda, que expusieron varios usuarios en redes, es no; incluso, algunas cuentas de chismes replicaron una grabación que hizo el cantante, en la que aparece luciendo la camiseta de la Selección Colombia y listo para ver el partido que disputaron las escuadras de Colombia y de Argentina el 8 de junio.

“Estamos aquí para ver el partido de Colombia y Argentina, hoy sí se va a definir cuál es la formación de Colombia. Saludos”, fueron las palabras que dejó el artista —quien demandará a ‘Epa Colombia’—, dejando claro que se encontraba lejos del centro médico en donde su hija estaba por nacer.

No obstante, quien sí estuvo apoyando a Andrea Valdiri en su parto fue el ‘incluenciador’ Felipe Saruma, que hasta se quedó a dormir en el hospital en donde ella fue atendida; su presencia en el lugar se evidencia en la foto que aparece a continuación: