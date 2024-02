‘La voz kids’ terminó su primera faceta de las audiciones a ciegas y los tres jurados están emocionados por ver la batalla de los participantes de su grupo.

(Vea también: Jurados de ‘La voz kids’ completaron sus equipos y están listos para la siguiente fase)

Además del talento que muestran los niños, uno de los detalles que suele estremecer al público es la historia detrás de cada pequeño, y Melany Olivar le aguó el ojo a más de un jurado al hablar de su padre.

Luego de interpretar una ranchera y conquistar el corazón de Aleks Syntek, quien oprimió el botón para quedarse con su talento, contó que su padre estaba, en muchas oportunidades, ausente en casa por su trabajo.

“Mi papá a veces me hace mucha falta porque a veces no está en la casa. Él es mulero y va de Bucaramanga a Santa Marta o a Cúcuta. En los días que está en la casa es muy cariñoso conmigo, compartimos mucho. Me da miedo cuando no tiene señal porque es muy arriesgado para él”.

Estando en el escenario, le dedicó unas tiernas palabras a su padre, dejándole saber que lo amaba con su corazón. Por supuesto, dejó salir sus sentimientos y las lágrimas corrieron por su rostro, lo que conmovió a los jueces, especialmente a Greeicy.

(Vea también: Niña de ‘La voz kids’ le aguó el ojo a jurados luego de hablar de su papá)

La cantante le envió un saludo a todos los conductores que a diario recorren las carreteras del país y luego de que Olivar recibiera la buena noticia de su paso a la siguiente fase del concurso, se dirigió a la sala en donde la estaba esperando su papá para cerrar el conmovedor momento con un abrazo.

“La hija del mulero en ‘La voz kids’,ey, tiene su estilo propio. Alex la salvó, Melany es apasionada”, afirmó un usuario en X.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.