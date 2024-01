El mexicano Aleks Syntek, jurado de ‘La voz kids’, habló con Carlos Vargas de ‘La red’ cuando conoció a Juanes y a Shakira en el momento que ellos tocaban las puertas de varios artistas para darse a conocer.

(Vea también: Filtran posible nueva infidelidad de Piqué a Shakira: sería amiga de la colombiana)

¿Cómo conoció Aleks Syntek a Shakira?

Cuando el mexicano estaba en Argentina grabando un programa para MTV, le dijeron que había una chica que estaba emergiendo en la música y si quería ir con ella al boliche [bar].

“Les dije sí, me la lleve de paseo, nos fuimos a una discoteca a bailar, regresamos, la deje con sus papás en el hotel, recuerdo que estaba chiquitica, tenía como 18 años, y era Shakira“, indicó el mexicano.

Después de varios años, Shakira, quien ahora vive un nuevo capítulo en su historia con Piqué, fue a dar un concierto en México, y se reencontraron con Syntek en la casa de un amigo para cenar.

“Lo que hace ella ahora no se parece mucho a la música que yo hago, yo me quedé en el pop rock de los 80, y no es soberbia es solo que la esencia no se puede cambiar“, dijo el interprete de ‘Volverte a ver’ a ‘La red‘.

Lee También

Así conoció Aleks Syntek a Juanes

“Un día alguien me visitó en mi estudio de México,un chavo que se parecía a mí, y me dijo: ‘Aquí tengo un demo y me gustaría que lo escucharas’, le dije, que sí, lo recibí y se fue. Escuché el disco, me encantó, lo busqué y no lo encontré, después me doy cuenta que ese era Juanes“, dijo Syntek quien luce muy distinto en su actualidad.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.