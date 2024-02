Samo es una persona bastante dulce con los niños, pero es muy hermético cuando se trata de su vida personal, ya que a pesar de que se ha declarado abiertamente homosexual, no suele compartir detalles de su vida amorosa ni mucho menos de sus parejas.

Sin embargo, en una entrevista que le dio a Mara hace un mes, contó cuál fue la canción más significativa que compuso para Camila y qué lo inspiró.

Según lo que contó, ‘De qué me sirve la vida’ fue la composición que lo conmovió más porque en ese momento de su vida estaba atravesando dos duros momentos.

Por un lado, aseguró que su pareja lo dejó:

“Reúne dos historias que me dolieron en lo personal. Primero, algo que no sucedió, algo que de repente das todo porque una persona y esa persona te dice un millón de cosas y al final no es nada de lo que decía. Me quedé con los anillos en la mano, se lo puse antes de irme de viaje y le dije: ‘Esto era lo que tenía preparado y tenía muchas ganas de que pasara esto’. Al final te das cuenta de que todo el esfuerzo y el amor que tú puedes sentir, la otra persona no lo siente y la soledad se vuelve muy profunda”.

Pero además de eso, la canción también estaba dedicada a su hermano:

“Cuando escribí la canción también tenía un hermano que estaba malo de salud. Él fallece y creo que es una canción que reúne los dos dolores”, terminó por decir el cantante.

