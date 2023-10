Ya se sabe que una nueva secuela de ‘Betty, la fea’ se está grabando en estudios y con personal del Canal RCN, pero estará disponible en la plataforma Prime Video. Aunque habían promocionado que iba a estar todo el elenco original, poco a poco se fueron conociendo novedades y ausencias de personajes muy queridos y recordados, como el de ‘la Pupuchurra’ con Martha Isabel Bolaños.

Personajes como los de doña Catalina Ángel e Inesita no estarán, ya que las actrices que encarnaban a estas mujeres, fallecieron en los últimos años (Celmira Luzardo y Dora Cadavid, respectivamente). Pero otros no estarán en la nueva versión y esto ha dado para muchas especulaciones.

Debido a su participación en ‘Masterchef celebrity Colombia’, Martha Isabel ha tenido bastante difusión en medios y redes sociales, pues en su perfil de Instagram aprovechó para referirse a lo que pasó con su personaje. Esto lo confesó después de encontrarse con sus amigos y excompañeros de grabación en los estudios del Canal RCN:

Y explicando que no la invitaron ni la tuvieron en planes, también confirmó que en los papeles de Sofía y Mariana López y Mariana Valdés, interpretados por Paula Peña y María Eugenia Arboleda, tampoco estarán en la nueva versión de la novela. Así habló Bolaños, con la sinceridad que la caracteriza y dejando muchas preguntas en el aire:

“Para la gente que pregunta si voy a estar: No, no fui invitada al proyecto… Paula Peña, tampoco y María Eugenia Arboleda, tampoco. ¿Las razones? Yo digo que, al no estar Sofía, ‘la Pupuchurra’ no tiene mucho que hacer ahí, pero es la realidad”.