Durante octubre se cumplen 24 años desde que ‘Betty, la fea’ salió al aire en la pantalla chica colombiana de Canal RCN. Su emisión se expandió a Latinoamérica y el mundo con su traducción a 30 idiomas. Un actor mexicano brindó una entrevista en la cual contó cuál es la novela que sirvió como inspiración para el creador de la emblemática producción, aunque se creía inexistente.

‘Betty, la fea’ es, sin duda, uno de los melodramas más vistos en la región y más de una veintena de años después de su lanzamiento se sigue hablando de sus escenas. A parte de que Ana María Orozco, su protagonista, recientemente tuvo que desmentir un rumor, también se conocieron afirmaciones del reconocido artista César Bono, quien actuó en la supuesta producción que sirvió de inspiración para Fernando Gaitán, reconocido productor y guionista colombiano.

César Bono actuó en la novela inspiración de ‘Betty, la fea’, que dice que no obtuvo reconocimiento

Se trata de ‘Mi secretaria’, una novela mexicana en la que él actuó y que según afirma, es la base de la creación de la colombiana que luego la sacó del estadio. Sus afirmaciones se dieron en el programa ‘Se lo dijo’, en donde señaló que la inspiración proviene de Antonio Ferrer y que nunca se lo agradecieron.

“Tampoco me imaginé que de ahí iba a salir ‘Yo soy Betty, la fea’, la telenovela que ha recaudado más dinero en la historia de la televisión, no de México, del mundo entero. Tiene 28 versiones y salió de ‘Mi Secretaria’, no se los dice César Bono, yo se lo oí a Fernando Gaitán, que es quien escribió la novela, y dijo que ‘sin lugar a dudas esta idea viene de Mi Secretaria’”, dijo en la entrevista.

Luego de esto, el actor siguió dando gabela a su argumento señalando que ambos dramas tuvieron similitudes en personajes que no serían coincidenciales. “‘Yo soy Betty, la fea’ nació gracias a ‘Mi secretaria’ y no gracias a ‘Mi secretaria’, sino gracias a Antonio Ferrer, que nadie le dio el lugar que se merecía. O sea, todos hablaban de Fernando Gaitán y el mero mero era Ferrer”, agregó sobre la novela, que está próxima a emitir su tercera temporada.

