Este lunes primero de abril ingresaron 8 nuevos famosos al programa que ya lleva más de 50 días al aire. Uno de ellos fue Sebastián González, a quien muchos recuerdan por su participación en ‘Protagonistas de nuestra tele’ 2010, donde perdió en la final con Cristian Suárez.

Acá, la llegada de los nuevos famosos al ‘reality’:

Aunque en el actual ‘reality’ lo presentaron como la cuota internacional, pues lleva varios años viviendo en México, el actor de 34 años es caleño y proviene de una familia acomodada de dicha ciudad, según mencionaron en RCN.

A lo largo de su carrera ha participado en producciones como ‘La Rosa de Guadalupe’, ‘El señor de los cielos’, y ‘Chepe Fortuna’, por lo que algunos televidentes lo referencian con la televisión colombiana.

Más allá de su regreso a un ‘reality’ colombiano, el actor fue tendencia en redes por su forma de hablar. De hecho, pocos minutos después de ingresar al programa, Nanis Ochoa —otra de las nuevas figuras que ingresaron al ‘reality’— le tocó el tema directamente.

—¿Por qué hablas así?— le preguntó la presentadora antioqueña.

—Hace 10 años vivo en México. Recién llegué a Colombia y estoy adaptándome— respondió el artista caleño.

Acá, el video del momento en cuestión en ‘La casa de los famosos’:

En medio de su presentación con los demás famosos, González explicó que volvió a Colombia por oportunidades laborales y allí dejó al descubierto que a veces se le sale el acento mexicano.

“No había conseguido arriendo y se vino para acá, dijo Camilo Pulgarín una vez escuchó que volvía de México.

Sebastián González se tomó dicho comentario con humor y respondió: “Claro, no tenía con qué pagar la renta [el arriendo]”.

Incluso, el actor reconoció que no es la primera vez que le tocan el tema y señaló que no recuerda algunas palabras colombianas.

“Yo dije ‘ya no tengo chamba aquí, tengo que ir a Colombia a ver qué me resulta’. Si se me sale algo mexicano es porque acabo de llegar y hay cosas que todavía [no recuerdo]… La gente a veces me dice ‘es que pareciera que fueras mexicano y se te olvidan las costumbres colombianas’. No las costumbres, pero sí las palabras”, explicó.