Nataly Umaña expresa lo difícil que es dejar todos los hábitos que compartía con Alejandro Estrada y le pide perdón.

(Lea también: Romeo Santos desmiente rumores sobre presunta hospitalización por infarto)



Además, asegura que su rutina solía llevarla con el actor, confirmando que es una situación bastante difícil para ella.

“Esperemos haber como nos va cuando nos veamos” afirma Nataly esperando la llegada de Alejandro Estrada a su casa.

(Vea también: Aida Victoria Merlano envía reporte de casa por cárcel con una diminuta tanga brasilera)

La actriz, quien ya está en la casa que compartía con su expareja, ha hecho énfasis en varias entrevistas dadas a diferente medio su afán por hablar con el actor Alejandro Estrada

En la última entrevista que dio Nataly afirma “Solo Dios sabía si íbamos a terminar. No fue el momento, el tiempo ni el lugar, aprovecho para pedir perdón: me equivoqué, me dejé llevar por el juego, no fue la forma correcta, pero pasó”.