La realidad que ha enfrentado Nataly Umaña al salir del ‘reality’ no ha sido sencilla, sobre todo porque leyó los comentarios y los pensamientos de los televidentes colombianos hacia ella y su accionar.

(Vea también: Cuestionan a Nataly Umaña sobre qué pasaría si Alejandro Estrada hubiera hecho lo mismo)

Pero lo más complicado ni siquiera ha sido eso, sino la reacción de su familia y lo que ha tenido que enfrentar mientras ella estaba divirtiéndose adentro de ‘La casa de los famosos’.

Durante una de las tantas entrevistas que ha dado la actriz colombiana, no pudo resistir al tener que contar cuáles han sido las consecuencias que ha tenido que enfrentar respecto las personas que más la quieren.

“Claro que afecta. De alguna u otra manera, a nosotros no nos gusta recibir insultos muy crueles. Por ahí me enteré de que mi mamá tuvo que entregar su celular a su esposo durante muchos días porque no podía con tanto ataque hacia mí. Eso me pone todavía más vulnerable porque digo: ‘Listo, se meten conmigo, yo puedo, me pongo una coraza y salgo’. Pero claro, la gente que me quiere y está a mi alrededor, no lo puedo manejar”, terminó por decir Umaña.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ma_camiladiaz (@ma_camiladiaz)



(Vea también: Cantante ataca a Nataly Umaña por negarlo y pide a Alejandro Estrada que devuelva camisa)

La misma Juliana Galvis comentó sobre el asunto y aseguró que posiblemente no pensó en nada cuando estaba tomando dichas decisiones dentro del juego, pero también la defendió:

“Yo creo que no midió nada. Ahora debe ser consecuente y tendrá que pagar el precio de sus decisiones. Difícil situación. Lo cierto es que ninguno de nosotros debería juzgar. Todos nos hemos equivocado y hemos metido la pata. Luz para ella, su familia y lo que se viene“.