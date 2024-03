Nataly Umaña salió perdida de ‘La casa de los famosos’ a afrontar una realidad que no quería. Entró al ‘reality’ con esposo y se fue casi que a firmar los papeles de divorcio, aunque asegura que no todo está perdido.

No ha dicho si ya habló con Alejandro Estrada respecto a lo que pasó dentro de la casa, pero lo que sí es cierto es que luce muy arrepentida por lo que Estrada haya podido ver desde la aplicación de VIX, la cual grababa las 24 horas.

En medio de una entrevista con la emisora La Mega, Umaña aprovechó los micrófonos para reiterar su disculpa pública al que aún es su esposo, Alejandro Estrada, sobre todo porque si hubiese sido al revés, a ella también la hubiera dolido:

“Ahí es donde yo realmente digo perdón, perdón porque me dejé llevar por el juego, que quería vivirlo en todo su esplendor, sentir lo que quería sentir, querer lo que quería querer, hablar lo que quería hablar. Pero claro, yo no podía pasar por encima de los sentimientos de ‘Alejo’ y si me preguntas eso, claro, yo me pongo al revés y digo: ‘Pues obvio que me va a doler‘”.

Lo más impactante del asunto es que al parecer muchos fanáticos y seguidores ya no creen en sus palabras y dicen que es una mujer sin carácter y hasta “con la teja corrida”:

“Ahora le llaman juego. Entonces usted es muy juguetona”, “no sé si sea la única que no encuentro lógica a sus respuestas. Dice tantas cosas, que al final no dice nada coherente“, “esa vieja solo saca excusas y no sabe qué es lo que dice, no tiene coherencia en nada”.