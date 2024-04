Una preocupante situación se presentó este lunes primero de abril en ‘La casa de los famosos’, en la que la actriz Martha Isabel Bolaños terminó lesionada y con evidentes gestos de dolor.

Todo ocurrió mientras compartía un momento de risas con el también artista Julián Trujillo, quien la estaba alzando y tirando en algunas camas del cuarto ‘cielo’.

Qué le pasó a Martha Isabel Bolaños en ‘La casa de los famosos’

Justo en uno de esos movimientos, Trujillo no calculó la fuerza y Bolaños cayó al borde de una de las camas, lo que provocó que se fuera hacia atrás y cayera al suelo sobre su espalda.

Julián Trujillo no la soltó, por lo que terminó con ella en el piso. Inmediatamente, él reaccionó y le preguntó por su estado de salud, teniendo en cuenta que el golpe fue bastante fuerte.

—Ay, mari…— gritó Martha Isabel.

—Ay, mari… ¿Te pegaste muy duro?— preguntó Trujillo muy preocupado.

—Sí, sí, sí. La columna, la columna…— contestó la actriz, quien se quejaba de un dolor muy fuerte.

Acá, el video de lo ocurrido:

El actor no sabía qué hacer en ese momento, por lo que le pidió calmarse y quedarse quieta para no empeorar la situación. No obstante, Martha Isabel Bolaños siguió quejándose bastante de un duro golpe recibido en su espalda.

—¿Te está doliendo mucho?— indagó nuevamente el Julián Trujillo.

—Ayúdame, ayúdame. Fue mi culpa— contestó Martha Isabel, angustiada por lo sucedido.

La actriz no dejaba de quejarse y le pidió a su compañero que la ayudara, por lo que él no dudó en pedir ayuda del jefe.

“Jefe, tuvimos un accidente”, reportó el actor muy preocupado.

Por ahora se desconoce el estado de salud de la actriz, de quien se espera tener noticias en la noche cuando se emita un nuevo capítulo de ‘La casa de los famosos’ en RCN.