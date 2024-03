Durante los últimos días, la relación entre Sandra Muñoz y Juan David se ha tornado bastante tensa, más exactamente después de que ella decidiera poner fin al amorío que sostenían ambos dentro del ‘reality’.

El mal ambiente que se ha creado quedó en evidencia este domingo durante el compartir que tienen los que están en riesgo de ser eliminados en la terraza, luego de que desde la producción les preguntaran a los nominados quién creían que era la persona más falsa de ‘La casa de los famosos’.

Aunque en principio la modelo de 42 años se negó a entregar una respuesta concreta, el jefe de la casa la obligó a dar el nombre de una persona. Por tal motivo, la también actriz (que hace poco lloró por una decisión de Isabella Santiago) aprovechó para regarse en prosa contra Juanda.

Qué le dijo Sandra Muñoz a ‘Juanda’

Inicialmente, la modelo recordó lo que le dijo después de conocer que el público la había nominado y les argumentó a los demás por qué tomó la decisión de terminar la relación.

“El día de la nominación, que los dos fuimos nominados por el público, le dije a Juan que paráramos esto porque siento que no está actuando con enfoque […]. Te lo dije porque escuché muchos comentarios dentro de la casa de que le coqueteabas a Martha y a Isa. Yo dije esto definitivamente no está bien, acá hay algo que está viendo todo el mundo menos yo, por eso te dije ‘hagamos algo, Juan, dejemos las cosas así’”, mencionó en primera instancia.

Justo después, Muñoz se dirigió más directamente a ‘Juanda’ y le dio su punto de vista sobre las decisiones que él estaba tomando, asegurando que no era coherente con sus palabras y sus actos.

Pero lo más fuerte llegó después, ya que le pidió que respetara a las mujeres y dejara de coquetear con varias a la vez.

“Si yo fuera una chiquilla de 20 años estaría aquí llorando, peleando y dándose golpes de pecho. ¡No te rías porque tú tienes madre, hablas de tu abuela y a las mujeres se respetan!”, señaló Sandra Muñoz.

Luego, agregó: Tú no puedes andar por la vida y por el mundo, que porque eres un muchacho guapo, rompiendo corazones. El mío no lo rompiste porque solo fueron 20 días, pero un hombre tiene que ser serio y coherente y no andar picando aquí, picando allá y rompiendo corazones”.

Por último, respondió a la pregunta del jefe y explicó por qué, para ella, ‘Juanda’ estaba siendo falso.

“Como soy una mujer vieja, hecha y derecha, me resbala realmente. Entonces, siento que tú para mí eres la persona más falsa de este ‘reality’. No sé si es tu juego, tu estrategia o si el físico de un hombre guapo esconde una inseguridad”, concluyó la participante.