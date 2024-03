En el cierre del capítulo del lunes 25 de marzo, Isabella Santiago tomó una decisión que dejó a todos consternados. Desde esa misma noche, ella compartiría con Juan David Zapata, quien ha estado en las últimas semanas teniendo una relación sentimental con Sandra Muñoz.

Isabella elige a su compañero de habitación y la gala se convierte en el festival de las caras 🤣#LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia pic.twitter.com/uL9KprtLLz — Albistea (@albistea) March 26, 2024

Cuando la emisión del Canal RCN se acabó empezaron los comentarios de los participantes de ‘La casa de los famosos‘, pues no entendían por qué la actriz tomó esta decisión. Aunque ella aseguraba que lo hacía para limar asperezas con el modelo, el resto de participantes aseguran que lo hizo para coquetearle.

Sin importar cuál fuese la razón, la realidad es que esto desestabilizó a Sandra Muñoz, quien lloró en dos oportunidades durante la noche.

(Vea también: “Estaban en riesgo los demás”: actor que salió de ‘La casa de los famosos’ contó qué pasó)

La primera fue en la sala. Allí estaba hablando con sus amigas y aseguró que es “una bajeza. Eso no lo hace una dama (…)”.

Sandra quedó DESTRUIDA, Ahora exige respecto cuando ella nunca lo tiene con los demás, esta noche no duerme. 🙃😬#LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososCo pic.twitter.com/mlttb4gAmT — PAIZORRA (@PAIZORRA) March 26, 2024

Luego, cuando se fueron a las habitaciones para ir a dormir, Sandra una vez más reprochó la decisión de Isabella Santiago y, frente a las demás participantes, volvió a llorar.

“Ella como mujer cómo hace algo que me duele a mí. Nos sentamos temprano y le dije que contaban conmigo, que no íbamos a pelear por un hombre. Le puse el ejemplo de un ex que amé con toda mi alma y sentí que tenía otra persona y lo boté de mi vida porque no estoy para pelear por un hombre. Pero como mujer, haga cosas bonitas (…) Me dolió lo que hizo”, dijo Sandra Muñoz. Allí estaba Martha Isabel Bolaños, quien es cercana a la actriz y en el pasado discutió con la manizaleña, aunque los últimos días han tenido una mejor relación.

Sandra rompe en llanto y es consolada por Martha.

yo siento que Isabella le dio donde más le dolía a Sandra, ella es una mujer en parte insegura por qué ha sufrido infidelidades, y aunque es una bobada, no quiere que su vida se base en eso🤷🏽‍♂️#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/1oQwIO065i — Felipe Echeverry (@r19_felipe) March 26, 2024

Sin embargo, cabe recordar que entre Isabella y Sandra hay una confrontación desde semanas atrás y algunas personas han expresado que frases de la modelo colombiana pueden ser consideradas transfóbicas. Con este contexto, la decisión de la venezolana podría tener mucho más de fondo.

Lee También

Qué dijo Isabella Santiago sobre su elección en ‘La casa de los famosos’

Mientras que Sandra lloraba, Isabella estaba muy feliz de su decisión. Aunque en RCN aseguró que quería cambiar su elección, cuando el programa se acabó su actitud cambió y se pavoneó por la casa feliz por su cometido.

Karen fue una de las personas que habló con ella porque no estaba de acuerdo con su decisión, pero Isabella aseguró que no hay nada de qué preocuparse y solamente se reía. Este fue un aparte de la conversación: