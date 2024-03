‘La casa de los Famosos’ tiene grandes y marcadas divisiones, más allá de los grupos y equipos que se evidencian, pero una de las que más ha dado para hablar es la que muestra Sandra Muñoz contra Isabella Santiago, debido a los presuntos celos que siente por Juan David Zapata. Y como cada vez son más fuertes sus comentarios, los presentadores de ‘Buen Día, Colombia’ salieron a señalar esas palabras que se pasan de tono.

En el programa del miércoles 20 de marzo del 2024, Ana Karina Soto, Viena Ruiz, Orlando Liñán y Andrés López dejaron conocer su postura sobre lo que puede entenderse como discriminación de Muñoz por la inclinación sexual de los demás. Obviamente, defendiendo lo que pasa con Isabella, que es una mujer transgénero y en algunas oportunidades ha despertado comentarios en su contra.



En medio de una conversación aislada en la cocina, sobre los dulces que tenía guardados Sandra Muñoz y que no iba a compartir con Juan David, él la estaba tomando en forma de juego y ella salió con un apunte salido de tono, sin olvidar que aparte de tener una especie de relación, también hay rumores de una cercanía excesiva del paisa con ‘Isa’ en muchos momentos que se han visto en escenas de ‘La Casa de los Famosos’:

Como no es la primera vez que Sandra hace énfasis en su orientación sexual, como si los otros pudieran estar en un error o equivocados, en ‘Buen Día, Colombia’ se escuchó la dura crítica de Ana Karina Soto:

En un principio, Andrés López quiso tratar el tema con pinzas y dijo: “No le entendí nada, absolutamente nada le entendí”, pero Orlando Liñán no fue tan suave y señaló a Muñoz por sus formas de manipular al que pareciera ser su pareja en el ‘reality’:

“Pienso que Sandra no hay como llamar la atención de Juan David y, de cualquier manera, quiere manipularlo: Que tiene bombón, que la orientación. Ella no haya la manera para que él le ‘pare bolas’ como ella quiere”.

Ana Karina, manteniendo su molestia, añadió una opinión más sobre la forma discriminatoria en la que Sandra Muñoz se refiere a las personas con diferentes preferencias, gustos y elecciones de vida:

Pero fue Viena Ruiz la más vehemente, no solo al ratificar que Isabella Santiago es una mujer y que nadie puede poner en duda esto, también fue la que más directamente indicó que todos los ‘vainazos’ van de Sandra a la actriz venezolana para menospreciarla:

“Además, Isabella es una mujer, la vemos y físicamente es una mujer y es hermosísima, eso no se debe cuestionar. Juan David ha sido muy claro con ella y no entiendo por qué Sandra quiere hacerlo sentir menos con esos comentarios que, me parecen, no ha lugar. Una falta de respeto”.