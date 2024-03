La presentadora, que lleva más de 25 años al aire, por fin aclaró si es cierto que se irá de los dos programas de RCN para dedicarse a trabajar al lado de su esposo como productora de cine.

Desde hace varios meses que Soto ha tenido que enfrentar críticas por parte de algunos televidentes, quienes aseguran que su tiempo ya pasó y debería salirse de la televisión para darle espacio a nuevos talentos.

Fue ella misma quien contó en sus redes sociales que una tía la había llamado preocupada preguntando si era cierto que se retiraba de RCN, pues varias de sus vecinas la estaban cuestionando:

“Yo no sé de dónde sacan esos cuentos. Ustedes saben que yo soy feliz siendo productora. Desde hace muchos años soy la productora general de las producciones de Alejo y las obras de teatro y ahora con las películas también, a mí me encanta y me apasiona el cine. Ahorita se viene la película que él va a dirigir y por supuesto yo estaré ahí al frente, pero también soy muy feliz presentando. Como les he dicho, hasta que Dios quiera, la virgen, ustedes y el Canal RCN me lo permita, yo voy a seguir ahí“.

La presentadora ha venido trabajando de la mano junto a su esposo y precisamente por eso aprovechó para ir a celebrar el día del hombre con él en un lujoso restaurante

