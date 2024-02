Por medio de un ritual que se vivió en la emisión de este jueves primero de febrero de ‘Buen día, Colombia’, Ana Karina Soto tuvo un momento difícil al recordar la muerte de su madre, la señora Juana Arévalo de Soto, hace más de un año.

Soleil, la astróloga del programa, extendió una invitación a todos los conductores para que compartieran un mensaje no expresado a sus seres queridos que ya no están en este mundo. Estas frases que, lamentablemente, no tuvieron la oportunidad de transmitir en vida.

Cuando le tocó el turno a Ana Karina, la presentadora soltó el llanto mientras la astróloga la abrazaba fuerte.

“Mamita, te amo, te extraño mucho, me haces mucha falta hablar contigo todos los días, la llamada que recibía después de cada programa”, fueron las sentidas palabras de Soto a su mamá mientras lloraba.

Juana Arévalo de Soto, madre de la conductora falleció el 5 de mayo de 2022, luego haber permanecido más de ocho días en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por un fuerte golpe en la cabeza.

Por otro lado, Viena Ruiz, también le dedicó un sentido mensaje a su papá que murió hace 18 años: “A él le decíamos mi amor, me haces tanta falta, cuánto me habría gustado hablar contigo, escuchar esos consejos tan sabios y llenos de ese punto de vista tan especial que solo tu tenías, me haces falta y te amo”.

Otro de los participantes fue el conductor y periodista Andrés López, quien le dedicó un sentido mensaje a su papá: “El mejor viaje con carretera fue contigo, admiré tu determinación, nunca la entendí, pero siempre la admiré”

