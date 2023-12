Tal como hace cada día, Ana Karina Soto compartió el lunes 11 de diciembre de 2023 lo que iba pasando en la jornada laboral, pero solo pudo reportar su participación en el programa ‘Mañana Express’ del Canal RCN. Después, dejó de publicar historias en su cuenta de Instagram y explicó que iba a consultar en la enfermería porque se sentía mal.

Resulta que lo que ella pensaba que iba a ser un resfriado o gripa común, era un poco más delicado y por eso la incapacitaron dos días, en un principio, esperando a saber su evolución. Por esta razón no apareció en ‘Buen día, Colombia’ y se fue directo a su casa, para tomar todos los cuidados y estar con su hijo Dante Aguilar Soto.

Ana Karina Soto fue incapacitada en el Canal RCN por enfermedad

Apenas abría el día con sus acostumbradas publicaciones y estaba preguntando sobre Maluma y J Balvin, esperando que sus seguidores respondieran quién era más “lindo” y “sexi”. Pero su voz se escuchaba un poco afectada y por eso decidió contar a los seguidores que iba a ir a una revisión:

“Estoy hablando extraño, me duele la garganta, tengo fiebre, me duele el cuerpo, me duele todo. Ya ‘Manu’ me va a acompañar donde la doctora, a ver qué me dice. ¡Ay, ojalá que no me vaya a dar gripa, qué jartera!”.

Quienes esperaban que Ana Karina apareciera en ‘Buen día, Colombia’, se quedaron esperándola y hubo preocupación porque no reportó más sobre su estado. Solo hasta la llegada de la noche, abrigada y acompañada de su hijo, subió un nuevo video a las historias.

Contando lo que dijeron en su trabajo, Soto explicó que no volvería al canal en los próximos días, esperando su evolución, ya que no era una gripa:

“Seguí maluca de la garganta, con mucha fiebre y escalofríos, fui a la enfermería del canal. La doctora me vio, me revisó y me dijo que tenía una infección en las amígdalas, me mandó antibiótico y me dijo que todos los síntomas que tenía eran por la infección. No era gripa, sino las amígdalas inflamadas”.

Antes de contar que estaba sola con Dante porque su esposo, el actor Alejandro Aguilar, estaba en algunas diligencias en Ibagué, Ana Karina Soto anunció que no estará en los programas que presenta en las mañanas en la pantalla del Canal RCN:

“A descansar, dos días me incapacitaron. Quería contarles que por eso no pude estar en ‘Buen día, Colombia’, porque en ‘Mañana Express’ ya me empecé a sentir muy mal y la doctora me incapacitó, me mandó para la casita y mañana, tampoco, voy a estar en ninguno de los dos programas”.

En días anteriores, la propia presentadora ocañera contaba que su hijo era el que pasaba por dificultades de salud, por eso también se ausentó de algunas obligaciones, pero esta vez ella es quien tiene quebrantos. Pero ya empezó el tratamiento para mejorar.

No es la primera vez que la presentadora de RCN publica en sus redes sociales temas sobre su salud y la de sus seres queridos.

Hace unas semanas, decidió contarles a sus seguidores el estado en que se encontraba su hijo y las complicadas noches que pasaron con su esposo por el delicado tema.

