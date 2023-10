Ana Karina Soto estuvo alejada de RCN por varias semanas, todo debido a unas merecidas vacaciones. La famosa viajó con su esposo y su hijo al extranjero, además de aprovechar el tiempo libre para estar con su padre.

Sin embargo, no todo dura para siempre y la semana comenzó con el regreso de la presentadora al canal. A Ana Karina se le vio en ‘Mañana express’, pero no en ‘Buen día, Colombia’, lo que despertó las dudas de los televidentes.

Por eso, la famosa decidió sincerarse a través de un par de historias de Instagram y allí reveló lo que realmente había sucedido y si iba a regresar al magacín de las mañanas.

“Muchas gracias por todos los mensajes que he recibido. No estuve hoy en ‘Buen día, Colombia’porque mi regreso es mañana y con una gran sorpresa de Halloween. Así que tienen que estar muy pendientes todas esas personas que me han extrañado. Tuvimos ensayo y todo”.

Además de eso, la famosa también aseguró que debido a su regreso al magacín no estará en ‘Mañana express’. También contó por qué:

“Precisamente por todo el tema de Halloween, el maquillaje, el disfraz y todo, no estaré en ‘Mañana express’, solamente en ‘Buen día, Colombia’, pero yo sé que vale la pena y les vas a encantar. Estamos organizando una gran sorpresa con mucho amor para todos ustedes”.

Este es el video de Ana Karina Soto:

¿Dónde estuvo Ana Karina Soto de vacaciones?

La presentadora y su familia planearon un recorrido por diferentes partes de Estados Unidos. Tuvieron la oportunidad de conocer New York, además de visitar los parques temáticos de Orlando, Florida.

Ana Karina también estuvo en su tierra natal e incluso, tuvo un accidente por el que tuvo que visitar de urgencia al odontólogo.

“Yo estaba feliz comiéndome unas cocotas deliciosas y creo que con la pepa se me partió una muela. Resulta que mi chistecito terminó en cirugía”, confesó en redes sociales.

