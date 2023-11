Ana Karina Soto forma parte del grupo de presentadores que llevan años en la televisión colombiana y han logrado tener un reconocimiento importante en la farándula internacional. Sin embargo, varios espectadores le han pedido a la presentadora que se retire y le dé la oportunidad a nuevas personas que deseen su puesto.

La presentadora, que nació en Ocaña, tiene 43 años y lleva activa en el medio desde 1998, es decir, 25 años. Inició gracias al programa de RCN ‘Protagonistas de novela’, lo que le ayudó a tener una visibilidad importante y hasta aparecer como actriz de varias novelas como ‘La costeña y el cachaco’, en el 2003.

Pero su belleza y talento la llevaron, finalmente, a ser reconocida como presentadora de programas como ‘La isla de los famosos’, la franja de entretenimiento de Noticias RCN, hasta finalmente llegar a ‘Buen día, Colombia’.

Su disciplina y pasión, como ella misma lo ha dicho, la ha llevado a mantenerse tanto tiempo haciendo lo que hace, pero en una entrevista para ‘Lo sé todo’, la presentadora decidió finalmente hablar de su retiro de la televisión:

“No quiero que sea pronto porque me gusta mi trabajo y que te paguen por eso, es una bendición. Eso va a llegar a pasar, pero que pase dentro de muchos años. En este medio, en Colombia, si llevas mucho tiempo, la gente empieza a decir que le des paso a nuevas generaciones; que lleguen, magnífico, pero también estamos los que tenemos carrera y experiencia. Lo hago con mucho respeto a todos los televidentes y por eso lo hago con tanta pasión y seriedad. Llevo muchos años en el medio y uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero es más la gente que me quiere”

Por lo visto, la televisión colombiana tendrá Ana Karina para rato.

