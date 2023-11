Durante una entrevista con ‘Bravíssimo’, el esposo de Ana Karina Soto indicó que, si bien su hijo cuenta con muchas comodidades, quiere que tenga el ejemplo de la “cultura del esfuerzo”, tal y como lo tuvo él, cuando era pequeño.

“Dante va al barrio nuestro, al barrio 20 de julio y es feliz. Dante se va un fin de semana y los hijos de Sarita [la nana] son de nuestra familia y los hijos de María son nuestra familia, y él juega con los niños. Es feliz montando en Transmilenio con Sarita. [Le dicen] ‘¿Te vas a ir en carro, lo pedimos?’ y él: ‘No, yo me quiero ir en Transmilenio’“, dijo Alejandro Aguilar en este video, desde el minuto 19:

Aguilar señaló que su gran objetivo es que su hijo aprenda a ser un buen ser humano y valore todo lo que tiene, pues hay personas menos favorecidas que él.

Dante también estuvo presente en la entrevista de ‘Bravíssimo’ y mandó un mensaje para quienes lo cuestionan por tener el pelo largo.

“Ustedes, los que me critican, me lo pueden decir, pero de buena forma. Y además ustedes no me mandan”, declaró el menor.