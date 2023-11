La presentadora Ana Karina Soto siempre ha sido muy sincera en sus redes sociales. Precisamente, en los últimos días contó a través de su Instagram que estaba pasando por un momento un poco complicado, todo debido a la salud de su hijo Dante.

De acuerdo con la famosa, su pequeño estaba teniendo problemas respiratorios. “Dante siguió tosiendo, así que en la noche le aplicamos Vicks VapoRub y utilizamos los inhaladores. También bebió mucha agua, le preparé una infusión de agua de panela, limón y jengibre”.

El hijo de Ana Karina tuvo que tomar terapias respiratorias, y aunque mostró una gran mejoría, lo cierto es que aún tiene ciertos síntomas que mantienen en alerta a la presentadora.

De eso habló recientemente en Instagram, donde sus seguidores le preguntaron cómo seguía el niño.

“Para los que me estaban preguntando por la salud de Dante”, comenzó diciendo la presentadora en una historia y segundos después enfocó a su hijo, quien aún se veía decaído.

Justamente, fue el mismo niño quien habló de los síntomas que todavía lo afectan como el dolor de cabeza, la congestión, debilidad y cansancio.

Más adelante, en otra historia, Ana Karina se mostró preocupada por su hijo, e incluso, aseguró que estaba pensando en llevarlo a la clínica para que le hicieran exámenes exhaustivos.

“Dante sigue mocosito, con tos. Le acabo de dar los medicamentos de la hora y esperar a ver. Si no, me toca llevarlo mañana al médico. Yo obviamente le he estado escribiendo al pediatra y él me ha dicho qué darle, pero pues sí me gustaría llevarlo a la clínica a ver qué me dicen”.