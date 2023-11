Ana Karina Soto, presentadora del programa matutino ‘Buen día Colombia’ de RCN Televisión, habló del video íntimo que fue divulgado hace 16 años. En podcast ‘Vos podés’, conducido por la también presentadora Tatiana Franco, Soto dijo: “Me sentí vulnerada, porque si tú no permites algo y hacen algo contra ti, sin tu consentimiento, si invaden tu intimidad de esa manera, tú te sientes violada, porque finalmente si es algo consensuado, con el permiso de la otra persona, pues finalmente no hay mucho que reclamar ni mucho que decir”.

“Cuando tuve la oportunidad de hacerle el reclamo a esta persona se lo decía, además, pues es muy cínico porque yo lo miraba a los ojos y le decía: ‘nunca me pediste permiso, nunca me pediste autorización’”.

Soto añadió que obtuvo el apoyo de sus padres, hermanos, amigos y del canal RCN, quienes la “abrazaron” en este momento difícil de su carrera y no permitieron que se “derrumbara”. “Mi mamá entró al cuarto mientras estaba llorando y no sabía qué decirle. Mis papás nunca me juzgaron, ni preguntaron por qué ni cómo ni cuándo ni dónde y eso me demostró la clase de familia que tengo”.

Finalmente dijo que aún le cuesta hablar del tema debido a que ella ha tenido una educación conservadora y cuestionó los motivos de su expareja para filtrar el video. “Nunca entendí finalmente por qué lo hizo ni con qué intenciones lo hizo, primero grabar y después publicar. Claramente me sentí atacada, humillada, ofendida, ultrajada, porque era mi novio, porque en esos momentos uno no está pensando si tiene un celular en la mano porque uno está en un momento demasiado íntimo, demasiado privado, como para estar uno pensando en una cosa de esas y sobre todo después todo lo que pasó”.

Sobre Ana María Soto

Soto, a sus 43 años, es presentadora del programa ‘Buen día, Colombia’ del Canal RCN, donde ha hecho gran parte de su carrera profesional. Estuvo en tres temporadas del ‘La isla de los famosos’, cuando, a sus inicios, se popularizó el video íntimo. Sim embargo, siguió en las siguientes temporadas del programa y se mantuvo presentadora del noticiero de este canal durante más de 15 años.

Actualmente sostiene un relación con el actor colombiano Alejandro Aguilar, de la que ha dado frutos su hijo Dante. Soto nació en el municipio de Ocaña, Norte de Santander, luego se trasladó a Cúcuta a estudiar la secundaria y su carrera universitaria en derecho. Se graduó en 2004, mismo año en que se fue a Bogotá, donde participó en algunas producciones como actriz y luego como presentadora.

