La periodista antioqueña debutó en Noticias Caracol el martes 14 de noviembre de 2023, y fue Catalina Gómez, una de las presentadoras principales de la emisión del mediodía, la que le dio la bienvenida a su nueva casa.

(Vea también: [Video] Alejandra Giraldo, “perturbada” en Noticias Caracol, se confesó en vivo con colega)

Vásquez agradeció a su colega y a todo el equipo de Caracol y aseguró que estaba “muy emocionada” de integrarse a esa “familia”.

Este es un trino de la periodista celebrando su ingreso al canal:

Gracias infinitas a todos los que me han escrito con sus buenos deseos para este nuevo reto que no se imaginan cómo me alegra el alma. pic.twitter.com/uaIvDzHlg1

— Tatiana Vásquez (@tativasquezr) November 15, 2023