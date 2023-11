Uno de los grandes del thrash metal vuelve a Bogotá después de una década: Megadeth en concierto con ‘Crush The World Tour’.

La banda se presentará el 21 de abril de 2024 en el Movistar Arena y desde este martes puede adquirir entradas si es cliente Movistar Preferencial.

Este miércoles 15 de noviembre iniciará la preventa para los clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y dale! desde las 9:00 a.m. hasta el viernes 17, cuando se habilitará la venta al público general.

La banda nació en Los Angeles en 1983 de la mano del legendario guitarrista y vocalista Dave Mustaine. Killing Is My Business and Business Is Good! fue el primer disco de una lista que cuenta con más de 15 álbumes en cuatro décadas de carrera con clásicos como Peace Sells but Who’s Buying?, Countdown to Extinction, Youthanasia y más.

“Lo que diría que destaca a la audiencia colombiana de todas las demás por siempre, lo vivimos durante el aniversario del Countdown to Extinction (2012) cuando vimos a la gente en el concierto y de repente todos tenían las máscaras de Vic puestas”, contó Dave Mustaine a Radiónica en 2014.

Así que habrá que preparar nuevas máscaras, repasar una discografía aterradora y alistar los cuellos para la batalla headbannger más grande de 2024.

Precios para ver a Megadeth

Tuboleta ofrece las entradas para ver a Megadeth desde $ 169.000 más $ 30.200 de servicio en el piso 3 del Movistar Arena hasta $ 449.000 y $ 85.600 de servicio para acomodarse en la tribuna fan sur.

Platea será vendida en tres etapas, con diferentes valores. La primera tiene un costo de $ 249.000 y $ 44.500 de servicio, la segunda estará disponible por $ 279.000 más $ 49.500 de servicio, mientras que la última tendrá un precio de $ 299.000 y $ 53.400 de servicio.

Allí los podrá ver de frente y cantar de pie para participar en el pogo, sin sillas que se interponen en el camino.

El piso 3 tiene valores de $ 189.000 en primera etapa vs $ 229.000 sin servicio incluido, así que es mejor comprarlas en primera etapa si desea ahorrar dinero para otros conciertos.

Recuerde que puede pagar con todos los medios de pago y todos los canales de venta autorizados de Tuboleta y realizar máximo 6 boletas por transacción.

