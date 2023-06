Las redes sociales de Ana Karina Soto se han convertido en el medio para poder desahogarse de lo malo, compartir lo bueno, buscar respaldo en los momentos complicados y comunicar las buenas noticias. Una combinación de todo eso se vio en el Instagram de la presentadora de ‘Buen Día, Colombia’, por lo que pasó con su hijo Dante.

Tal como recientemente salió a defenderlo por las críticas a su pelo largo y sus uñas pintadas, acompañada por su pareja Alejandro Aguilar, ahora mostró que el niño empezó la grabación de su primera película. Esto será en la ciudad de Ibagué, obligando a que el menor se quede en esa ciudad con otros familiares, mientras la pareja de famosos volviera a la capital para seguir con sus trabajos.

Con una serie de videos de Instagram, en los que la oriunda de Ocaña se dirigía a sus casi dos millones de seguidores, anunciaba la gran noticia con un texto corto: “Es hoy!!! Primer día de rodaje de la película ‘Nubes’”. Pero con más profundidad, la presentadora dio más detalles de lo que estaba pasando y las imágenes que iba a empezar a mostrar:

Y aunque en ese momento se le notaba muy emocionada y solo con los ojos llorosos, la propia Ana Karina aceptó que ya había llorado mucho y la tuvieron que consolar porque tiene que dejar a su hijo al cuidado de su suegra y ella tendrá que volver a Bogotá a trabajar en los diferentes programas que tiene en el Canal RCN:

“Obviamente, esta mañana, mi suegrita me abrazó, porque me vio llorando a escondidas, para que Dante no me vea sentimental. Y me decía, superlinda: – No se preocupe, usted sabe que lo voy a cuidar y se va a quedar aquí, conmigo, él me ama y yo lo amo. El rodaje va a ser en Ibagué y no en Bogotá, entonces, por obvias razones, me da el ‘very-very’. Porque no voy a estar acá con él, aunque sé que va a estar con mi suegra, con ‘Martica’ y con la abuela ‘Gomelina’, que también viajó desde Bogotá. Sé que todo está bien, pero no vamos a estar acá, en cuerpo presente acompañándolo. Vamos a estar en Bogotá; yo con mis compromisos de ‘Mañana Express’ y ‘Buen Día, Colombia’; Alejandro con el montaje de la obra ‘Un hombre ajeno’”.