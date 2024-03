Martha Isabel Bolaños estuvo en entrevista con Pulzo días antes de ingresar a ‘La casa de los famosos’ y dijo que sentía que podía tener una linda relación con Diana Ángel porque ella tenía una energía bonita.

Sin embargo, la realidad dentro del mismo espacio es diferente. Bolaños ha sido criticada por tener un carácter demasiado fuerte con sus compañeros dentro de los diferentes ‘realities’ en los que ha estado, pero ella misma dice que está cambiando.

La enemistad entre las dos inició cuando Diana Ángel se ofreció a hacerle el desayuno a Bolaños, pero ella dijo que quería que lo hiciera ‘Bola 8’ porque le gustaba su sazón. Ángel lo tomó a mal y aseguró que Bolaños lo había hecho porque no le gustaba su energía.

Ahora, la situación se desató cuando Bolaños se acercó a lavar unas cucharas y Ángel estaba en la cocina. Diana se incomodó y se corrió, lo que llamó la atención de Martha Isabel. Fue allí cuando comenzaron a discutir.

“Ya te lo he dicho, tú me pareces una mujer muy chévere, pero me desconciertan tus acciones“, afirmó Martha Isabel Bolaños, a lo que Ángel contestó que a ella era la que le parecía rara.

Finalmente, Martha Isabel se retiró del lugar porque Diana le dijo que no le interesaba hablar con ella, ni ahora ni nunca.

Bolaños se fue para la habitación de Isabella Santiago y no pudo evitar llorar ante la frustración de lo que le causó dicha situación y se desahogó diciendo que había amanecido muy triste ese día y no entendía por qué Diana Ángel decía eso, si no le había hecho absolutamente nada.

En redes sociales, varios usuarios están criticando el actuar de Ángel y aseguran que no es capaz de decir las cosas en la cara.