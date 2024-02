Martha Isabel Bolaños inició 2024 con el propósito de ponerse nuevos retos profesionales, por lo que decidió someterse a vivir las 24 horas al lado de varios famosos colombianos.

(Vea también: Martha Isabel Bolaños tiene la esperanza de encontrar el amor en ‘La casa de los famosos’)

En entrevista con Pulzo, Bolaños confesó que no había vuelta atrás, pues consideraba que era una mujer capaz de llegar hasta el final de la competencia y salir victoriosa, ya que considera que tiene una personalidad resistente y fuerte.

De hecho, confesó que si en algún momento llega a perder el control por culpa de la convivencia, llorará en el baño y se desahogará con la almohada, pero no cree que exista alguna situación dentro de la casa que la obligue a salirse del ‘reality’.

Razón por la que Martha Isabel Bolaños renunciaría a ‘La casa de los famosos’

Según lo que comentó en una entrevista con Pulzo, confesó que la única debilidad que tiene es su madre:

“Yo saldría porque mi mamá me necesitara. Que me cuenten o que me avisen, que está mal, me saldría. Dentro de la casa. Yo siento que voy a tener el espacio para desahogarme, si en algún momento llegó a estar muy molesta o irritada, pues voy a un baño, me pego una llorada bien brava, dejo salir mi emoción y regreso al juego. Es un juego y es temporal”.

(Vea también: Martha Bolaños, por ‘La casa de los famosos’, puso el dedo en la llaga sobre ‘Masterchef’)

Qué hará Martha Isabel si gana ‘La casa de los famosos’

La actriz colombiana entró al ‘reality’ convencida de que se llegará a la final y se llevará el premio y a pesar de que confesó que no siente que 400 millones de pesos es demasiado dinero, piensa salir de unas deudas que tiene desde hace algún tiempo, además de pagar su propio apartamento.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.