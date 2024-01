Una de características de Martha Isabel Bolaños es su carácter fuerte, pues la actriz de ‘Betty, la fea’, fue tendencia casi todas las noches durante su participación en ‘Masterchef celebrity Colombia’ por sus polémicas peleas y su manera de hablar.

Sin embargo, Bolaños afirma que tiene un buen corazón y que su manera de ser se la debe a su mamá, quien posee el mismo temperamento que ella. No tuvo más ejemplos, pues su padre falleció cuando ella era tan solo una niña de casi dos años.

Qué pasó con el papá de Martha Isabel Bolaños

La ‘Pupuchurra’ no lo conoció y solo tuvo figuras maternas en la familia:

“Me crio mi mamá y mi abuela. Mi papá murió cuando yo tenía 2 años”, afirmó Martha Isabel en el programa ‘Monólogos sin propina’.

Pero los detalles de lo que realmente pasó con su papá los reveló en una entrevista con ‘Bravísimo’ en 2019:

“Fue la misión que vine a cumplir a este mundo, a superar todos estos resultados de no haber tenido un padre. Mi papá murió cuando yo tenía un año y 10 meses, se cayó de un edificio, él era electricista, no se amarró el cinturón de seguridad, se partió la base donde estaba y se mató”, confesó la actriz con tristeza.

“Ya adulta sentí las consecuencias, no tuve un papá que me dijera: ‘Vaya, mi amor, que yo la respaldo, acá voy a estar’. Ha sido un proceso de sanación, ya no lo extraño tanto como antes, ahora es un extrañar diferente, sientes un vacío, pero de algo que no conociste”, terminó de contar Bolaños.

