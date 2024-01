La actriz Martha Isabel Bolaños es la primera concursante confirmada del reality ‘La Casa de los Famosos’ del Canal RCN, según confirmó el programa ‘Mañana Express’ a través de un video en el que la famosa ‘Pupuchurra’ anunció su participación.

(Vea también: Martha Isabel Bolaños contó grave error que cometió para que le cancelaran visa a EE. UU.)

“Me considero una mujer muy tranquila, serena y extremadamente paciente. Soy muy tolerante, especialmente en cuanto al desorden. Por lo general, no me molesta que invadan mi espacio después de que acabo de limpiar”, comentó la exparticipante de ‘MasterChef‘.

Sin embargo, la caleña mostró su carácter cuando le sirvieron una copa con un poco de vino y un plato en su cocina para lavarlo durante una toma, respondiendo: “Pero esto no lo voy a aguantar, oiga, jovencito, venga para acá“.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La casa de los famosos Colombia (@lacasadelosfamososcolombia1)

La concursante no está dispuesta a limpiarle platos a nadie, ni a recoger lo que otros dejen tirado. Martha Isabel Bolaños destacó que quienes no quieran colaborar ni poner el orden no estarán de su lado.

Lee También

Su paso por ‘MasterChef Celebrity’ estuvo marcado por la polémica, ya que tuvo desacuerdos con algunos de los participantes del concurso como fue el caso de Carolina Acevedo, ganadora de ‘Materchef Celebrity’ 2023, Diego Sáenz, entre otros, además de haber traicionado a Daniela Tapia por una mala decisión que tomó durante el ‘reality’.

La caleña ha cautivado a un público único a través de sus diversos personajes en la televisión, lo que también permite que sus numerosos seguidores perciban su personalidad y todas las cualidades que posee, especialmente en el ámbito de la convivencia de ‘realitys’.

‘La Casa de los Famosos’ llegará pronto a las noches del Canal RCN y estará disponible en la app de VIX las 24/ 7.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ViX (@vix)

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.