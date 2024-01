‘Tuti’ Vargas es una ‘influencer’ colombiana también exparticipante del ‘reality’ Masterchef muy querida y recordada. Dentro de sus enseñanzas de vida más impacientes reveló a Historia Clínica, de RCN, que fue adicta a las drogas, específicamente a la cocaína.

Además de contar que pasó de tener 22 likes a 1 en el marco de la presión que vivió por las redes sociales, la creadora de contenido explicó que su época al finalizar el colegio y comenzar la universidad no fue tan agradable debido a sus adicciones.

“A penas entré a la universidad consumí drogas, consumí cocaína, no fue un consumo largo, fueron 6 meses, pero fue intensivo, lo hacía sola en casa. Salía jueves, viernes, sábado y domingo con mis amigos, consumía este tipo de droga, porque yo sentía que la cocaína me daba la seguridad y confianza para poder relacionarme con los demás”, contó la creadora de contenido.

Vargas señala que sus papás se enteraron el día que hizo el Icfes y fue porque encontraron un sobre con droga en uno de sus bolsos.

“Les hice mucho daño a mis papás con esto. Mi mamá se dio cuenta en varias oportunidades. El día que presenté el Icfes fue la primera vez que supo. Me fui esa mañana y en mi cartera siempre tenía mi ‘kit’ para consumir: una papeleta y una cuchilla. Mi mamá me llamó a penas terminé de hacer el examen y me dijo: ‘¿Dónde estás?, te vienes ya para la casa”. Comencé a hacer un recuento y dije: ‘¿Dónde dejé el kit?’. Lo había dejado en la cartera encima de mi cama”, contó.