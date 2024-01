A lo largo de su carrera, Juan Diego Alvira ha destacado por su talento en la comunicación y su habilidad para conectar con la audiencia. Su carisma y profesionalismo lo han convertido en una figura muy querida en la televisión colombiana.

Además de su habilidad en el ámbito periodístico, Juan Diego Alvira también ha llamado la atención por su dedicación al cuidado de su cuerpo. Ha sido elogiado por su apariencia física, evidenciando una disciplina personal en su estilo de vida. A través de sus redes sociales y diversas entrevistas, ha compartido su enfoque hacia una vida saludable, incluyendo prácticas de ejercicio regular y una dieta balanceada, sobre todo cuando estuvo en casa por pandemia, compartiendo rutinas.

Ahora, como dice por ahí, año nuevo y vida nueva, y luego de tantos cambios, luego de haber pasado por Revista Semana y Noticias Caracol, se estableció, finalmente, en Canal 1 y ya estaría sacando el tiempo que necesita para dedicarse a sí mismo.

A través de las redes sociales compartió un video en donde luce bastante sudado, asegurando que este año le daría un cambio a su apariencia física:

“Esto no es agua, me estoy derritiendo porque este 2024 le declaro la guerra a los kilos extra, al sobrepeso, vamos por ese abdomen de acero. Vamos con toda en este 2024. Esto sí es sufrimiento divertido”.

En redes sociales, varios de sus seguidores lo apoyaron con sus mensajes en la publicación, animándolo a que continúe con el proceso que no es nada sencillo, no solo porque necesita mucha disciplina, sino porque debe sacar el tiempo de donde no tiene para poder hacer ejercicio.

