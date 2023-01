Cuando la Bogotana tomó la decisión de aumentar el tamaño de su busto lo hizo consciente de que podría ver su salud en riesgos a futuro. Ella hizo caso amiso a las recomendaciones del médico familiar quién la alertó sobre las consecuencias.

“Tengo antecedentes de cáncer por parte de papá, mi abuela murió hace un par de años por cáncer de seno”; contó Vargas.

Hace algunos meses la ‘influenciadora’ empezó a notar ciertos síntomas de salud que ella asoció con el sindrome de Asia: “Este tema fue tomando cada vez más fuerza, pero no existe un examen que pueda diánosticarlo, así que pensé que las complicaciones que sentía eran por causa de la tiroídes, la cual sí me descubrieron”, dijo ‘Tuti’ en entrevista con el programa ‘Lo se todo’, del Canal Uno, en emsión del martes 31 de enero de 2023.

La explantación de las siliconas se hizo tendencia entre el mundo del espectáculo; sin embargo, cuando ‘Tuti’ tuvo la inicativa de compartir su caso a través de las reses sociales, ella recibió ataques por satanizar las cirugías.

“No tengo nada en contra de las operaciones, cuando lo hice, atravesaba una difícil situación de autoestima, tenía complejos y quería mejorar la forma en la que me veía, la intervensión me apotortó seguridad y me gustó como quedé pero ahora debo dar prioridad a mi salud”

Las portésis de ‘Tuti’ Vargas se le encapsularon, por lo que ella tomó la decisión de no continuar con estas.

15 días después de haber entrado al quirofano para retiarse las siliconas, la bogotana siente la mejoría: “Ya me puedo mover y dormir con tranquilidad, se me quitó el cansancio y me siento liberada”.

