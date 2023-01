La mujer de 32 años de edad expresó que personal y emocionalmente no está pasando por su mejor época debido a golpes que recibió en el pasado y que actualmente la tienen pagando las consecuencias.

La paisa se abrió ante las cámaras del programa luego de sufrir una crisis de salud mental durante una de las noches que debió pasar en la isla donde se efectuaron las grabaciones.

Y aunque sus compañeras le ayudaron a sobrepasar el difícil momento y lograron que volviera a la calma, Sara Uribe contó qué es lo que le pasa y por qué no tiene tranquilidad en sus días.

La participante de ‘La isla de los famosos’ no tuvo pelos en la legua para reconocer que se vio obligada a buscar ayuda profesional después de terminar una reciente relación amorosa, aunque no dijo si se refería a la que sostuvo con Fredy Guarín, exfutbolista con el que tuvo un hijo.

“Estoy en tratamiento psiquiátrico porque hace aproximadamente un año entré en una depresión muy fuerte porque me separé”, manifestó en principio.

Pero su tragedia no paró ahí, ya que también indicó que su colapsó también fue económico: “Quebré en mis negocios y me robaron mucho dinero”.

Y pese a tratarse de situaciones del pasado, relató que estas aún le pasan factura: “Para dormir, descansar bien, alimentarme porque no me dieron ganas de comer, me ayudaron con medicamento”.

Finalmente, explicó que es una problemática que de a poco intenta superar: “Se me bajaron las defensas antes de venir al programa porque ya estoy saliendo del tratamiento, pero no lo he dejado del todo”.

En video, las palabras de la mujer: