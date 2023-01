La acalorada situación se presentó luego de algunas recriminaciones y quejas sobre el desempeño de Tania Robledo, pues es considerada por sus propios compañeros como una de las concursantes más débiles en materia física.

(Vea también: “El único hijue… bobo”: Camilo Sánchez dedicó primer madrazo en ‘Isla de los famosos’)

Fue así como en uno de los intervalos de un reto que consistía en pasar agua de un balde a otro en una cadena humana, la actriz empezó a sacarse la espinita en contra de sus detractores, aunque el destino de sus vainazos era una persona en particular: la fisiculturista Lina Real.

“Yo hago lo que puedo, ‘sorry’. Es que así me echen toda la m…, hago lo que puedo con toda la energía. Acá, nadie es más que nadie por ser más fuerte, hay que aclararlo ante la cámara, no hay jerarquías”, dijo Robledo en principio.

Los indirectazos fueron recibidos de inmediato por Lina Real, que no aguantó en silencio y respondió sin pensarlo 2 veces:

“A mí no me tire g… Ya me tiene hasta la m… Yo no te estoy diciendo nada. Ya está… Acá nadie es más que nadie, acá todos estamos trabajando y si usted no trabaja, es problema suyo”.

Pero la actriz entró en el contrapunteo y replicó: “Es que eres demasiado creída con eso, hermana. Y con ese ego no se puede llegar a ni m… Es un ego ni el hijue…”.

Ante la despachada de Tania, la fisiculturista fue escueta para acabar con la discusión: “Ya está”.

Lee También

“Calle a su hija”: Tania Robledo, a Lina Real en ‘La isla de los famosos’

Robledo subió el tono de la discusión cada vez más y cuando escuchó el “ya está” se salió de los chiros y gritó:

“Ya está nada, a mí no me calle. Vaya a callar a su hija, a su familia”.

RCN

Real contragolpeó: “Con mi hija no te metas. No te estoy callando. Solo digo ya está… Si quieres ganar, has ganado. Pero acá no te puedes meter con la familia de nadie. Solo pido respeto”.

Pero Tania insistió: “Ah bueno. ¿Ya está? Pues cállese”.

Después del altercado, la actriz pisó mal y terminó con afectación en una mano y un brazo. Y aunque la propia Lina Real le ayudó, esta replicó ante las cámaras del programa: “Son cosas de Dios por estar diciendo y haciendo lo que no tiene que hacer”.

“Me jodí la mano. Me jodí la mano”, fueron los gritos de Tania Robledo.

La actriz fue llevada un hospital por posible fractura y recibió un plazo de 24 horas para regresar, pues fue advertida que de lo contrario quedaría afuera del ‘reality’.

En video, la opinión del humorista Camilo Sánchez ante lo visto: