‘Manuela Debora Dick’ es como se hace llamar esta maestra de las artes amatorias. Ella, comparte lecciones del día, reflexiones, experiencias, opiniones y vivencias personales acerca de cómo se debería tratar a una mujer cuando de sexualidad se trata.

‘Manuela’ les habla al oído a sus seguidores para que ayudarles a ser más exitosos al momento de explorar los placeres con sus parejas y normalizar el acto, al tiempo que busca empoderar a las mujeres acerca del cuerpo y sus deseos.

Tania, quien en diferentes ocasiones ha sido calificada de actriz de contenido para adultos por grabar escenas ligeras de ropa, e incluso desnuda en diferentes películas que rodó en México, ha dejado claro que esto no es así.

La integrante mas ‘débil’ de la tribu Koi ,según sus compañeros en ‘La isla de los famosos’, no siente pena al mostrar su cuerpo; finalmente no hay nada comprometedor en ello. “En ningún momento me avergüenzo de nada, tengo claro que no ha existido contacto alguno en las producciones de las que he hecho parte. Siento orgullo de mi trabajo y carrera en México”.

“He participado en alrededor de 20 películas en las que se han incluido escenas que debo grabar sin ropa; esto no significa que sea actriz para adultos. En su mayoría, son historias policiales o de crimen y acción”, ha declarado en diferentes ocasiones ante estas calificaciones.

Lo cierto es que la colombo-mexicana sí tiene un lado salvaje que deja fluir en su perfil alterno de Instagram. Allí adoctrina a sus ‘alumnos’, como ella llama a sus seguidores.