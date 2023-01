Y es que se trata de la primera foto publicada por el propio Gerard Piqué con su nueva pareja, la española Clara Chía, lo que para muchos es lo único que faltaba en su culebrón con Shakira.

La publicación acumuló casi un millón y medio de ‘me gusta’ en Instagram sus primeras 3 horas al aire, además de un número igualmente importante de comentarios.

Los comentarios a la primera foto de Gerard Piqué con su nueva novia Clara Chía

Entre las personas que comentaban la foto las opiniones fueron divididas. Las cuentas verificadas, principalmente de amigos o excompañeros del exdefensa del Barcelona. Entre ellos estuvieron Riqui Puig, futbolista de Los Ángeles Galaxy, y Carles Aleñá, del Getafe, quien le dijo que la imagen era para poner “en la chimenea”.

Pero los demás comentarios no fueron tan amables. Varios señalaron a Piqué de inmadurez: “Cuando ella envejezca, tú todavía no habrás madurado”, dijo uno. “Desconozco las razones y ni me interesan, pero vi que se burla de la que fue esposa y mamá de sus hijos, incluso enfrente de uno de ellos. Eso sí es denigrante e inmaduro”, lo fustigó otra persona.

“No sé porque celebran a alguien que engañó a su esposa”, dijo alguien.

Eso sí, tampoco faltaron las burlas: “Este quiere remix”, dijo otro internauta, refiriéndose a la ‘tiraera’ que Shakira le dedicó, y ha sido el detonante del escándalo. “Que disfruten mientras dure”, apuntó uno más, con ironía.

Y por supuesto no faltaron las comparaciones: “Está mejor la Shakira, no mames Piqué”, “CLARAmente Shak tenía razón”, y “cambiaste un Rolex por un Casio”, le reprocharon.

Chía no se fue indemne: “Es claramente una rompe hogares”, la señalaron. “Claramente lo obligaron a subirla” y “apostaría mi ovario a que la señora lo obligó a postear la foto”, añadieron.

Incluso hubo quien habló de la supuesta infidelidad que ya habría tenido Piqué con otra mujer: “Eso es para tapar el romance con la abogada” y “la propia foto post cachos como pa tenerla calmadita”, dijeron.

