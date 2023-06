Con cada nuevo capítulo, los televidentes de ‘Masterchef’ van conociendo más de la personalidad de los famosos que están en la competencia. Y así como algunos son amados, otros se han llevado críticas.

Ese es el caso de Martha Isabel Bolaños, quien durante esta semana no ha sido muy querida por los fanáticos del programa. ¿La razón? Su prepotencia.

(Vea también: Empiezan las divisiones en ‘Masterchef Celebrity’ por desconfianza y exceso de autoridad)

En los recientes episodios los concursantes tuvieron que cocinar en parejas y a la actriz le tocó trabajar con su colega, Juan Pablo Barragán.

Lo cierto es que no se la llevaron bien en los dos retos que realizaron. En el primer desafío tuvieron que cocinar con café y Martha no confió en la salsa que hizo su compañero. Lo más curioso del asunto es que aquella salsa fue lo mejor de su plato.

Sin embargo, no todo terminó allí. Y es que en un reciente episodio tuvieron que hacer una hamburguesa, y de nuevo, la actriz no creyó en los conocimientos del actor y puso por encima sus opiniones.

Juan Pablo le pidió a Martha que le pusieran alguna salsa a su hamburguesa, pero ella no quiso. Y finalmente, los jurados aseguraron que eso les hacía falta en su plato.

Tanto en el tema de la salsa con café, como con la hamburguesa, la actriz aceptó su error. No obstante, esto no evitó que los espectadores comentaran en redes sociales.

Y es que varios han asegurado que Martha “es la nueva Isabella” debido a que “se cree mejor que los demás”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

Martha Isabel Bolaños habla de su fama en ‘Masterchef‘

Para la actriz no es extraño algunos comentarios que han surgido sobre ella en la competencia. Incluso, habló en una entrevista con El Colombiano acerca de lo que sus mismos compañeros decían:

“Para mí fue muy difícil, relacionarme y trabajar en equipo fue lo que más me costó, desde el principio me hicieron una fama, que si por algo lo decían, algo de verdad tenían, pero a mí no me parecía. Ellas decían que no se me podía llevar la contraria”.